“Lo peor”: Don King estalló contra Canelo Álvarez por pelea contra Bivol en mayo

Don King criticó la decisión de Canelo Álvarez por pelear contra Dmitry Bivol (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

Saúl Álvarez adoptó un nuevo reto en su carrera contra Dmitry Bivol, pelea en la que buscará volver a colgarse un cinturón en las 175 libras. La decisión aconteció en medio de un contexto convulso por la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que diversos organismos deportivos segregaron a los atletas originarios del país gobernado por Vladimir Putin. Pese a ello, la reyerta de Canelo no sufrió modificaciones, motivó por el que desató la crítica de Don King, legendario promotor de boxeo.

Durante una charla con el portal Fight Hype, Don King fue cuestionado sobre la carrera de Álvarez. En ese sentido, condenó que el mexicano haya decidido boxear en la fecha del 5 de mayo contra un atleta procedente de un país que ha protagonizado una invasión en los últimos meses.

La pelea fue presentada oficialmente y se entablará el 7 de mayo de 2022 (Foto: Captura de pantalla/DAZN Boxing)

“Es lo peor que el Canelo puede hacerse a sí mismo, porque Canelo viene de México y el 5 de mayo, en que Canelo piensa pelear, México estaba luchando por su libertad. ¿Cómo puedes festejar la libertad el 5 de mayo? ¿Cómo puedes pelear el 7 de mayo y condenar los ataques a la libertad? No puedes hacer eso”, aseguró el expromotor de Julio César Chávez a los micrófonos del portal.

El 5 de mayo de 1862 pasó a la historia gracias al conflicto entre México y Francia. En esa fecha, el general Ignacio Zaragoza concentró a sus tropas en el estado de Puebla para enfrentar al ejército europeo que decidió invadir el territorio después de que Benito Juárez acordó la suspensión temporal del pago de la deuda externa con los galos, así como con España e Inglaterra. El intento de Charles Ferdinand Latrille, Conde de Lorencez, fue infructuoso, por lo que los mexicanos vencieron y repelieron el intento de los rivales.

Don King llegó a promover peleas de Julio César Chávez en cinco de mayo (Foto: cuartoscuro.com)

Aunque no es la festividad más relevante en el calendario al interior de México, los flujos migratorios y la aportación cultural que los connacionales han emprendido en Estados Unidos han convertido al Cinco de mayo de una de las fechas más significativas para las y los mexicanos en el país de las barras y las estrellas. La importancia de la fecha también trascendió al boxeo, convirtiéndola en una de las estelares para las mejores carteleras protagonizadas por púgiles nacionales.

En ese sentido, Don King insinuó que Álvarez debe replantear su intención por encarar a Dmitry Bivol y sobreponer el significado histórico de la efeméride por encima del interés económico derivado de la función. Incluso, mencionó a personajes icónicos de la lucha social en el país como Emiliano Zapata y Francisco Villa, a pesar de que ambos tuvieron participación en los años de la Revolución Mexicana.

La primera y última vez que Canelo peleó en las 175 libras encaró y despojó del cinturón al ruso Sergey Kovalev (Foto: Steve Marcus/AFP)

“Es lo peor que puede hacer porque Canelo puede tomar los 35 millones de la pelea, pero la realidad es que se está haciendo daño. Él pelea por México, pelea por Pancho Villa, por Emiliano Zapata, por los que lucharon por la libertad. No puede decir con una mano que pelea por la libertad y con la otra cobras el cheque”, afirmó el personaje.

Otro de los referentes del deporte que pidió la sanción a Dmitry Bivol fue el exboxeador ucraniano de peso completo Vladimir Klitschko. En una entrevista para la BBC, aseguró que “no es nada contra él u otros atletas. Se trata de la política de Rusia. Cada representante ruso debe ser sancionado”, condenó.

Aunque organismos como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) acordaron no avalar peleas con participación de púgiles rusos y bielorrusos, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), encargada de sancionar el careo entre Canelo y Bivol, solamente determinó excluirlos del ránking, medida que no afectaría al rival de Álvarez por haber forjado parte de su carrera fuera de dicho país. Lo que no tendrá permitido será la exhibición de los símbolos patrios de su nación en el compromiso de Las Vegas, Nevada.

