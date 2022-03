‘Checo’ Pérez ya prepara GP de Arabia Saudita: “Estoy deseando volver a subirme al coche”

Sergio "Checo" Pérez previo al GP de Arabia Saudita. Foto: @SChecoPerez

La temporada 2022 de la Fórmula 1 no inició de la mejor forma para Sergio Pérez ni para su equipo Red Bull Racing. Tanto el monoplaza del mexicano como el de su compañero Max Verstappen sufrieron fallas por lo que tuvieron que abandonar la carrera en el circuito de Sakhir, en Bahréin. Pese a ello, Checo se mantiene positivo para encarar el Gran Premio de Arabia Saudita a correrse del 25 al 26 de marzo.

El atleta oriundo de Guadalajara, Jalisco, dijo sentirse decepcionado luego de quedarse fuera de la competición a tan sólo unas vueltas de ver la bandera a cuadros en lo que hubiera sido su primer podio del año (marchaba tercero detrás de los pilotos de Ferrari). Ahora, el objetivo es conseguir un buen resultado en la pista de Yeda, circuito en el que no pudo terminar la carrera en 2021.

“Estoy deseando volver a subirme al coche este fin de semana. Bahrein fue difícil, me quedé a una vuelta de empezar la temporada en el podio, pero confío en este equipo y trabajaremos juntos para superarlo. Tenemos un coche rápido y me he sentido muy competitivo durante toda la carrera. Espero aprovechar ese ritmo y utilizarlo desde la clasificación hasta el domingo en Yeda”, comentó Pérez.

"Checo" Pérez en el Gran Premio de Bahréin 2022. Foto: Twitter @SChecoPerez

Checo vive su segunda temporada como piloto de la escudería austríaca luego de haber conseguido un primer año histórico: consiguió la mayor cantidad de puntos en su trayectoria (190) que le valió el cuarto puesto en la clasificación final, obtuvo la mayor cantidad de podios (cinco, ganó el Gran Premio de Azerbaiyán) y ayudó directamente a Max Verstappen a ganar el Mundial de Pilotos y cortar la racha Lewis Hamilton ganándolo siete veces consecutivas.

En palabras del mexicano, su meta para esta nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo es la de ser campeón, ser el mejor entre todos, incluso por encima de su coequipero. “(Aspiro) a ser campeón, a sacar el máximo provecho en cada carrera y buscar ese campeonato. Hay un buen ambiente en el equipo y estamos muy ilusionados de este nuevo año”, expresó durante las actividades de pretemporada.

Un mal recuerdo

El antecedente más reciente del mexicano en la pista de Yeda no es grato. El Gran Premio de Arabia Saudita se estrenó en la categoría apenas en la temporada de 2021. La primera participación de Checo en el circuito representó un duro golpe ya que se quedó fuera de la carrera debido a un percance en la vuelta 15 durante una de las relanzadas que presento el evento.

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race REUTERS/Hamad I Mohammed

La consecuencia directa fue alejarse de la pelea por el tercer puesto en el Mundial que en aquel momento sostenía con el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes. El resultado terminó con el ahora excompañero de Hamilton en la tercera posición de la carrera. El Gran Premio lo ganó Lewis y en segundo lugar estuvo Max Verstappen.

“La carrera de la temporada pasada fue una locura, es un circuito muy exigente y lo será aún más con los nuevos coches. Por desgracia, no terminé la carrera en 2021, así que quiero hacer una carrera limpia y mostrar todo el potencial de este coche”, dijo Pérez, en relación.

