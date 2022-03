La sentencia de Mario Kempes sobre los silbidos a Messi en el PSG: “Hay que bancársela, para eso te pagan y sino dedicate a otra profesión”

Mario Alberto Kempes se refirió a los silbidos y abucheos que recibió Lionel Messi de los hinchas del PSG, luego de la eliminación ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League

Mario Alberto Kempes es palabra autorizada para hablar de la Selección y de los referentes del equipo. En 1978 el Matador ganó el Mundial disputado en la Argentina, donde fue el goleador y elegido como el mejor jugador del torneo. El cordobés analizó el presente del equipo que dirige Lionel Scaloni y cuáles son sus posibilidades en el próximo Mundial de Qatar 2022. Pero fue a fondo cuando lo consultaron por Lionel Messi, sobre los silbidos que recibió en el PSG y cuál debería ser su futuro.

La Pulga y todos sus compañeros fueron abucheados en el encuentro de local ante el Bordeaux por la Ligue 1, en el que su equipo goleó 3-0, pero la mayoría de los hinchas no les perdonaron la eliminación en los octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid, luego de ganar el partido de ida (1-0) y perder el de vuelta (1-3).

“A mí también me silbaron, me han dicho de todo y me tiraron naranjas en Valencia, pero nunca bajé los brazos. Es un resultado de los resultados. La gente siempre espera lo mejor de vos. Le podés dar lo mejor, pero como estás en un equipo todos están en la misma bolsa. No se salva nadie: ni el mejor ni el peor. Que las equivocaciones no las hizo Messi, perfecto o que las hizo otro, también. O ganan todos o pierden todos. Hay que bancársela, no todo es color de rosa. Los resultados mandan y si al público no le gusta hay que aguantársela, por eso te pagan y firmás contrato y de lo contrario dedicate a otra profesión”, dijo el ex delantero en una entrevista con el programa Súper Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad (FM 97.9).

Mario Alberto Kempes se refirió al futuro de Lionel Messi. Por qué podría irse del PSG, pero tampoco sería recibido de brazos abiertos en el Barcelona

“Yo siempre fui muy respetuoso porque la gente que paga la entrada tiene derecho a patalear, eso ponele la firma. Las cosas son blancas o negras. El público siempre tiene toda la razón del mundo y tiene derecho a quejarse si vos no jugas bien”, agregó el ex futbolista de Rosario Central, River y el el Valencia de España, entre otros clubes.

La situación de Messi cambió desde la derrota ante el equipo merengue y si bien tiene contrato con el elenco parisino hasta junio de 2023, habrá que ver qué decisión toma para su futuro. Sobre el tema, Kempes. “Si Messi está cansado en el PSG, deberá resolver su situación y ver qué quiere hacer. Tiene un contrato bastante largo con el París. Yo no sé si en el Barcelona lo van a recibir con los brazos abiertos o diferente, porque se fue de una manera que nadie esperaba y ahora volvería de una manera que nadie espera. Es complicado”, afirmó Kempes, de 67 años.

“Veo la cara de Messi y veo mucha preocupación. No solamente porque lo veo con la camiseta del PSG a mí lo que me preocupa es ver esa cara de Messi pensando en lo que pueda hacer en la selección argentina. Que gane o pierda con el París, o que juegue en el Barcelona o en el Madrid me importa cinco pepinos. Lo único que quiero a Messi al 200 por ciento en la selección argentina. Que no se lesione. Quiero que llegue de la mejor forma tanto de la azotea (cabeza) como del piso de la mejor forma. Como se dice bien de cabeza y bien físicamente”, subrayó.

Mario Alberto Kempes analizó las posibilidades de la selección argentina en el próximo Mundial de Qatar 2022 y si cambiaría algo por ver a Messi levantar la copa

“El París no es el Barcelona. En el Barcelona era el rey, en el París no esta tan contento como cuando estaba en el Barcelona. Él sigue siendo el rey del mundo, lo que pasa que los resultados no se están dando y eso lo afecta, por más que se le salga la sonrisa en cualquier momento. No creo que Messi dure tanto en el PSG si las cosas siguen como ahora”, sentenció.

Kempes jugó tres Mundiales con la Selección en Alemania 1974, el de Argentina 1978 y España 1982. Durante los ocho del proceso a cargo de César Luis Menotti fue uno de los máximos referentes y analizó las chances de la Albiceleste en Qatar: “Siempre tengo esperanza que la selección argentina vaya a más y que se sigan conquistando triunfos y principalmente el título del mundo. Esta Selección es diferente, ya sabe lo que es ganar, la veo de otra manera a la anterior selección. Tiene otras cualidades. Se ha dicho mucho que la anterior Selección eran una selección de amigos más que de compañeros y esos amigos después dentro de la cancha no se veían”.

Destacó que “esta Selección tiene personalidad y lo tiene a Messi de referencia, pero cuando tienen que jugar (lo compañeros de Messi) ellos juegan. La veo diferente porque no tiene dependencia de Messi. Hay jugadores con capacidades diferentes a lo que se veían en las selecciones anteriores. Lo tienen a Messi como un referente y cuando lo necesitan lo tienen a disposición. No es que Messi es un punto y aparte. Es el mejor jugador del mundo y en la Selección hace falta, pero en cada minuto de los 90 ó 120″.

Mario Kempes celebra uno de sus dos tantos contra los Países Bajos en la final del Mundial 1978 (AFP PHOTO)

“Espero que Argentina salga campeón. Son muchas las posibilidades que tiene, por lo que he visto, no hay ninguna selección que diga ‘¡Gua! Esta es la futura campeona’. La fichita la pongo por Argentina, pero la pongo con mucho cuidado”, afirmó.

Aunque pide que se tengan los pies sobre la tierra: “Vamos tranquilos. No nos equivoquemos como siempre nos equivocamos y no creamos que por ganar la Copa América podemos ser campeones del mundo. Copa del Mundo no se gana muy fácil, tenemos dos y ha pasado mucho tiempo de esto. Este grupo ganó una Copa América, pero tampoco es que se ganaron dos Copas del mundo seguidas. El haber ganado una Copa América te permite encarar el Mundial de otra forma”.

Y elogió a la base anterior del equipo argentino más allá de que no lograron un título: “La Selección anterior fue la mejor de todas, que para mí fue la mejor durante diez años, no se ganó nada y se llegó a tres finales, pero no ganó nada”.

Por último, espera que Messi, finalmente, pueda levantar el trofeo el 21 de diciembre. “Yo no cambiaría nada por verlo a Messi campeón del mundo. Creo que Messi se merecería ser campeón del mundo con la Argentina, pero los merecimientos hay que hacerlos. ‘Yo me merezco ser millonario porque juego todos los días a la lotería’. Pero no es así. Messi la va a tener que luchar con nuevos compañeros y camaradería, como pasó en Brasil, pero no de segundo sino de primero”, concluyó.

