Golovkin arremetió nuevamente contra Canelo Álvarez: “Es poco profesional”

Golovkin se cansó de las declaraciones de Saúl Álvarez, así que lo calificó como poco profesional (Foto: AP Photo/John Locher)

Uno de los rivales que más impacto ha tenido en la carrera de Saúl Canelo Álvarez se trata de Gennady Golovkin. El boxeador mexicano ya lo enfrentó en dos ocasiones y solo en una ha podido vencerlo por decisión mayoritaria; a inicios del 2022 se abrió la posibilidad de un tercer capítulo de la rivalidad entre Canelo y GGG.

Sin embargo, conforme pasó el tiempo la pelea se ha postergado y hasta ahora no se tiene nada concreto. Solo han surgidos rumores de que la pelea podría darse en septiembre y a la par ambos boxeadores han ofrecido declaraciones sobre el evento, así que Golovkin volvió a lanzar críticas en contra del tapatío.

Recientemente el púgil kazajo señaló la falta de profesionalismo por parte del Canelo pues llegó hasta él la declaración en la que Álvarez calificó de “personal” el tercer combate contra Golovkin. Dicho enunciado no fue del agrado del campeón mundial, por lo que tundió la manera en la que Saúl se ha expresado de la trilogía.

Golovkin volvió a cuestionar las decisiones del Canelo en relación a la trilogía de la pelea (Foto: AP/ John Locher)

En entrevista con el diario The Sun, Golovkin volvió a cuestionar las decisiones del Canelo en relación a un combate más y la forma en la que ha manejado el tercer capítulo de su rivalidad. Para GGG el hecho de que el tapatío califique la pelea como un evento “personal” es una acción “demasiado baja” para un boxeador profesional.

“No hay mala sangre de mi parte, pero al ver cómo lo enfoca diciendo que es personal, ¿dónde ha estado después de nuestra segunda pelea?, dejó pasar demasiado tiempo. ¿Por qué acumuló tanta mala sangre? Es poco profesional, demasiado bajo que un peleador lo enfoque de esa manera”, expresó.

Y es que, aunque aún no se ha confirmado el Canelo vs Golovkin III, poco a poco se ha ido calentando la previa del duelo gracias a las declaraciones de ambos púgiles. Pero por su parte, Golovkin no ha querido confirmar de forma oficial la pelea contra el jalisciense.

"Es poco profesional, demasiado bajo que un peleador lo enfoque de esa manera”, palabras que dedicó GGG al Canelo (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Antes de pensar en el Canelo Álvarez, para el destructor lo primero que está en su agenda es la pelea que tendrá en abril cuando se mida contra Ryota Murata. Consideró “prematuro” la idea de su enfrentamiento ante el campeón unificado de las 168 libras, por lo que pidió esperar después de mayo, así lo compartió para el periódico británico The Sun.

“Es prematuro tener una discusión. Esperemos hasta mayo, esperemos hasta que nuestras peleas hayan quedado atrás, entonces podremos discutir y tendremos una mejor comprensión de lo que está pasando”.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre un tercer encuentro contra Golovkin?

Conforme tomó fuerza el rumor de la trilogía entre ambos boxeadores, Saúl fue de los primeros en hablar del tema y expresó que la pelea contra el kasajo tendría cierto significado personal para él.

Saúl Álvarez quiere cobrarse las críticas de Golovkin que hizo en 2017 y 2018 (Foto: AP)

Al término de la conferencia de prensa de la pelea Canelo vs Bivol, Saúl atendió a los medios y cuando tocaron el tema de Golovkin, mostró interés por realizarla y recalcó que el tercer enfrentamiento sería personal por las polémicas acusaciones que hizo El destructor en 2017 y 2018, fecha en las que fueron las dos primeras peleas, por haber insinuado preferencia de los jueces con Canelo y el supuesto caso de doping que experimentó Saúl

“Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas”

El sábado 7 de mayo, Saúl Álvarez enfrentará a Dmitry Bivol por el cinturón de la WBA en los semipesados. Una vez que concluya el enfrentamiento se sabrá con exactitud cuál será la próxima pelea del tapatío. Mientras tanto, los fanáticos del boxeo tendrán que esperar a que los púgiles lleguen a un acuerdo para subir al cuadrilátero de nueva cuenta.

