Fulminante acusación contra Neymar en Francia: “Llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho”

Si la temporada del Paris Saint Germain ya era turbulenta mientras seguía vivo en todas las competencias, todo ha empeorado desde que fue eliminado de la Champions League y, más aún, con la derrota en el clásico ante AS Mónaco. Y uno de los principales apuntados es Neymar, quien no convenció con sus recientes actuaciones y empieza a ser uno de los jugadores más criticados en medio de la crisis de su equipo.

Uno de los últimos en criticar a Ney fue el periodista Daniel Riolo, quien trabaja para el medio deportivo francés RMC Sport y aprovechó los micrófonos para hacer unas fuertes declaraciones contra él. Riolo acusó a la estrella brasileña de ausentarse de los entrenamientos o incluso presentarse en estado de ebriedad.

“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar alcoholizado. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, afirmó en el programa ‘After Foot’ de la mencionada emisora.

Daniel Riolo pidió directamente a los dirigentes del PSG que tomen una decisión con respecto al futuro de Neymar porque es perjudicial para la entidad parisina: “A la afición del PSG le importan una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso. Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club.”

No obstante, más allá de considerar que hay gran parte de responsabilidad en los futbolistas por el mal momento de la institución, también dejó palabras contra los dos dirigentes más importantes, el presidente Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo, director deportivo.

“El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, cerró Riolo.

Hay síntomas que reflejan que la crisis que se vive en el Paris Saint Germian. Por ejemplo, en la última presentación frente al AS Mónaco, el brasileño Neymar fue sustituido por Julian Draxler cuando el equipo parisino estaba perdiendo por dos goles, justo antes de que llegue el tercero. Antes Pochettino solía dejar en cancha a Mbappé, Messi y Neymar sin importar el resultado, pero todo indica que ya no tendrá las mismas contemplaciones de cara a un cierre de temporada en donde debe asegurar el título de la Ligue 1 para evitar la catástrofe.

