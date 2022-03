Julio César Chávez descartó enemistad con Marco Antonio Barrera

Julio César Chávez negó alguna enemistad con Marco Barrera pese al encontronazo que tuvieron en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

Las redes sociales han sido el escenario en el que se han viralizado diferentes controversias. Una de ellas fue la que protagonizó Julio César Chávez con Marco Antonio Barrera. En febrero el gran campeón calificó de “pend*****” a Marco Barrera por haber hablado en público de los problemas de drogadicción que sufrió Chávez González en su juventud.

El tema quedó en el olvido cuando El Barreta ofreció una disculpa en Twitter. Pero recientemente Julio César volvió a hablar de la incómoda situación y dejó en claro que en la actualidad no tiene ningún tipo de enemistad con Marco Barrera.

Para el podcast Un Round Más de Erik Terrible Morales, Chávez contó su versión de los hechos y a pesar de que en su momento ofendió al ex campeón con palabras altisonantes, descartó un conflicto personal con él. El actual comentarista deportivo de Box Azteca afirmó: “Yo no tengo problema con Barrera, la verdad”.

JC Chávez confesó el cariño que le tiene a Marco Antonio Barrera, pues ambos coincidieron en el boxeo profesional durante la década de los noventa (Foto: Instagram/@marcobarrerat)

Empezó por aclarar las declaraciones que dijo El Tapia para el podcast Creativo de Roberto Mtz. En aquella charla, Marco Antonio tocó el legado de los boxeadores mexicanos y comparó a Saúl Canelo Álvarez con JC Chávez, se animó a refutar el trabajo del César del boxeo por haber sido “drogadicto” y no un “deportista al 100 por ciento”.

De acuerdo con el propio testimonio de Chávez, él no sabía de la existencia de ese video, por lo que la polémica publicación en Twitter en la que defendió su legado deportivo, y calificó de “pend****” a los que creían lo contrario, jamás fue dirigido a Marco Barrera.

“Yo la entrevista, la verdad, ni siquiera la he visto. Yo lo que puse no lo puse por él, pero después me di cuenta de que tuvo una entrevista, no sé con quién, donde habla de mi drogadicción y todo eso, sacan al Canelo, que siempre me andan comparando con el Canelo”, relató.

Chávez tundió la opinión de Marco Barrera por poner en duda su figura como ídolo en el boxeo (Foto: Twitter/@Jcchavez115)

Después Julio César agregó que más tarde se enteró de las palabras que expresó Barrera en el canal de YouTube de Roberto Mtz. Y aunque la declaración atentaba directamente contra la trayectoria boxística del Señor Nocaut, el ex púgil sonorense afirmó que no le molestaban en lo absoluto, incluso culpó a los fans del boxeo de ser los responsables de acrecentar el mal entendido que surgió.

“Hubo unas palabras ahí que, en lo particular, no me incomodan y la gente le empezó a echar, echar y echar, pero yo con Barrera no he tenido ningún problema, la verdad”, externó el gran campeón mexicano.

Por último confesó el cariño que le tiene a Marco Antonio Barrera, pues ambos coincidieron en el boxeo profesional durante la década de los noventa.

El ex boxeador encaró las críticas que ha recibido por los conflictos que tiene con sus hijos Chávez Jr y Omar y dijo no estar de acuerdo (Video: Instagram/@jcchavez115)

“Yo a Barrera lo estimo, fuimos compañeros muchos años y no tuvimos ningún problema”

El panorama que actualmente enfrenta Julio César Chávez y que lo tiene en la mira pública se debe a su hijo Julio César Junior pues en días recientes, el señor nocaut contó que tuvo que ingresarlo a una clínica de rehabilitación.

A través de Twitter subió un video en el que compartió que su hijo “estaba en buenas manos” y que pronto saldría de esto. La decisión que tomó causó un capítulo más de la controversial relación que tiene Chávez González con sus hijos Omar y Julito pues el primero salió en defensa de su hermano al afirmar que su padre los “encerraba” para que no hablaran mal de él.

La polémica orilló a Julio César a dar la cara en Instagram y defender su decisión como papá de sus hijo y defendió a su familia.

