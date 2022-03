Javier Aguirre culpó a la violencia por la falta de calidad en la Liga MX: “Fue espeluznante” (Foto: REUTERS/Matthew Childs)

Luego de ser destituido de su cargo como entrenador de Monterrey, Javier Aguirre finalmente rompió el silencio, pero no lo hizo para hablar sobre su salida del cuadro regiomontano, sino para opinar del violento momento que se vivió en el Estadio Corregidora el pasado sábado 5 de marzo.

La pelea que protagonizaron los aficionados de Querétaro y Atlas fue noticia alrededor del mundo, en especial por las impactantes imágenes que circularon tras el suceso, por lo que el entrenador mexicano fue solicitado por un programa de radio español para que diera su punto de vista al respecto.

“Fue espeluznante”. Con esa frase describió para El Larguero la sensación que tuvo luego de enterarse de lo que había sucedido en Querétaro, pues agregó: “Nunca en mi vida vi eso”.

Debido a este suceso, Aguirre aprovechó el momento para explicar una de las razones por las que varios futbolistas extranjeros deciden no llegar al balompié azteca, ya que de acuerdo con sus palabras, la violencia es un gran impedimento para convencer a jugadores.

El estratega mexicano argumentó que varios jugadores extranjeros no quieren llegar a México debido a las noticias que surgen sobre la violencia (Foto: REUTERS/Suhaib Salem)

“Llamas a un jugador para que venga y te dice no, gracias, prefiero quedarme aquí porque las noticias no son muy buenas que digamos”

A pesar de afirmar que se encontró con una Liga MX “muy bonita” y en la que cualquier equipo puede ganar, dio a entender que el fútbol mexicano se encuentra en una situación crítica por las barras bravas que tienen algunos clubes, quienes propician actos violentos fuera de la cancha.

“Esta crispación tiene un tiempo, los equipos hacen lo que pueden, intentan, pero llevamos un tiempo en que estamos sometidos al ánimo o desánimo de las barras. Al final del entrenamiento te esperan, te gritan, van a los aeropuertos y ya no digas visitantes, los propios”, afirmó el estratega.

Cabe recordar que tras la dolorosa eliminación de su ex equipo, los Rayados de Monterrey, en el Mundial de Clubes, algunos aficionados criticaron duramente a sus jugadores e incluso los más radicales pusieron fotografías de sus rostros sobre hieleras.

“Es algo que estamos a tiempo, afortunadamente no ha fallecido nadie, pero fue espeluznante. Nunca en mi vida vi eso”

Atlas y Querétaro protagonizaron una de las peleas más violentas en la historia del fútbol mexicano (Foto: REUTERS/Victor Pichardo)

Por si esto fuera poco, el ex entrenador de Rayados, Atlético de Madrid y Osasuna habló sobre su etapa como futbolista y explicó que en aquella década de los 80, su familia podía ir a verlo jugar en cualquier equipo sin miedo a la violencia.

“Me da tristeza la nota de las imágenes que se dieron el fin de semana y dieron la vuelta al mundo, sobre las barras. Yo cuando jugaba se llamaban porras, la del América, Chivas... íbamos con la familia, mis padres iban al Azteca a verme jugar. Hoy no me atrevería a ir con un hijo mío a un partido de visitante”, puntualizó Aguirre.

Sus palabras causaron eco en México y España, donde ha labrado una trayectoria importante como entrenador, a pesar de que sus últimas dos experiencias incluyen un descenso con el Leganés y una finalización de contrato prematura con Monterrey.

Soccer Football - Club World Cup - Fifth Place Play-Off - Monterrey v Al Jazira - Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates - February 9, 2022 Monterrey coach Monterrey coach Javier Aguirre before the match REUTERS/Suhaib Salem

A pesar de ganar la Concachampions, Javier Aguirre fue cesado como DT de Monterrey tras más de un año al frente (Foto: REUTERS/Suhaib Salem)





*Información en desarrollo