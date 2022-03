Cristiano Ronaldo quedó envuelto en una gran polémica por culpa de su hermana: el “me gusta” que avivó la interna en el Manchester United

Crece la interna entre Cristiano Ronaldo y el DT en el Manchester United (REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY)

Su ausencia generó controversia y con el correr de los días la interna se va calentando cada vez más. Cristiano Ronaldo quedó afuera del clásico de Manchester y tras la derrota del United ante el City por 4 a 1, los ánimos se caldearon. ¿Estaba lesionado o fue una decisión técnico-táctica del entrenador?

Lo cierto es que el portugués viajó a su país natal y según el sitio deportivo The Atheletic, el goleador de Manchester United arrastraba una molestia en los flexores de la cadera. La decisión de CR7 sorprendió a sus propios compañeros que esperaban la presencia del referente en el vestuario del estadio Etihad, según agregó el mismo medio.

El entrenador alemán Ralf Rangnick explicó luego de la dura goleada sufrida en el clásico que las molestias de Ronaldo comenzaron el viernes a la mañana y que por eso quedó afuera de la convocatoria.

“Nuestro médico vino a verme el viernes por la mañana, antes del entrenamiento, y me dijo que Cristiano no podía entrenarse por el problema que tiene en los flexores de la cadera. Lo mismo me pasó el sábado y por eso no pudo formar parte del plantel”, informó el DT interino de los Diablos Rojos.

El portugués, de 37 años, es el máximo goleador del equipo con 15 tantos entre todas las competiciones y solo se perdió un partido por lesión desde su regreso al club.

El polémico "me gusta" de Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo

En medio de este contexto, la hermana de Cristiano Ronaldo puso un “me gusta” a una polémica publicación y avivó la interna en el equipo inglés. “Cristiano estaba al 100%, no jugó por simples motivos técnicos y tácticos”, fue el comentario de un usuario en Instagram que Katia Aveiro apoyó.

De esta manera, los rumores de una mala relación entre el luso y el entrenador de 63 años se alimentaron. El próximo partido de Manchester United será este sábado ante Tottenham en Old Trafford en un duelo importante en la pelea por el ingreso a las copas europeas ya que el local está quinto con 47 puntos y los de Londres se ubican séptimos con 42. ¿Volverá a integrar la nómina Cristiano Ronaldo?.

