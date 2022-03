Hernán Cristante, entrenador de Querétaro, afirmó que el club ha recibido amenazas

El director técnico del club Querétaro señaló que los jugadores han recibido amenazas después de la riña en el estadio (Foto: Eduardo Gómez/AFP)

Luego de los acontecimientos violentos en el Estadio de La Corregidora de Querétaro, el director técnico del club, Hernán Cristante, habló en conferencia de prensa sobre las acciones que interrumpieron el partido de Los Gallos contra el Atlas de la Jornada 9 de la Liga MX. El estratega del equipo compartió que ellos también han sido víctimas de intimidación y amenazas de muerte por la trifulca que dejó 26 lesionados.

El técnico argentino detalló que dentro del club hay un ambiente de tristeza por las acciones que emprendieron los asistentes al partido, pero que a la par, los jugadores y demás integrantes del club Querétaro han recibido amenazas a pesar de que no estuvieron involucrados directamente con la riña en las gradas. Así que destacó que actualmente se vive un ambiente de incertidumbre y temor dentro de Querétaro.

“Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor y con amenazas, cuando realmente el plantel no estuvo involucrado en ningún acto de violencia”

Hernán Cristante confirmó que los jugadores han recibido amenazas por lo ocurrido en La Corregidora (Foto: EFE/Emiliano González)

Aunque Hernán Cristante no detalló cómo les han hecho llegar las amenazas a los futbolistas queretanos, sí confirmó que los mensajes de intimidación han sido dirigidos especialmente a los jugadores y a las familias de ellos, por lo que compartió los detalles de cómo es la situación dentro de La Corregidora.

Y es que las amenazas han escalado en gran medida al grado de insinuar mensajes de muerte en contra de los actuales futbolistas de los Gallos Blancos. Según recapituló Cristante, además del miedo de la desafiliación de la Liga MX, existe la inseguridad por mensajes dirigidos a las familias de los futbolistas, hecho que condenó el director técnico del club varonil.

“Ese temor, ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia, eso es peor”

Un total de 26 heridos se registraron tras la batalla campal desatada entre las barras del Querétaro y el Atlas en el estadio Corregidora; autoridades descartan muertos

Incluso explicó que el miedo ha sido tal que los jugadores han pensado en irse de la institución para garantizar la seguridad de sus seres queridos. “Nosotros no estamos preparados para recibir amenazas, no es cómodo, hoy las mujeres de alguno de los chicos están pensando en irse, están sufriendo esta situación, no solo lo sufren las víctimas”, sentenció el timonel de Querétaro.

El ex futbolista argentino dejó en claro que él y las demás personas que conforman al equipo no aprueban la violencia, por lo que lamentó la situación en la que se encuentran. “No somos adeptos a la violencia, no nos gusta, no somos parte de”.

Sobre la desafiliación del equipo de Los Gallos Blancos, Hernán aceptó que aceptarán cualquier decisión que toma la Liga BBVA MX el próximo martes 8 de marzo, pues señaló que tener la sensación de amenazas o mensajes de odio es peor que quedarse sin trabajo.

El entrenador del club Querétaro aceptó que los jugadores temen por la integridad de sus familias (Foto: EFE/Sebastián Laureano Miranda)

“¿Perder el trabajo? puedes trabajar de cualquier cosa, pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable”

Hasta el momento, la única sanción que ha recibido el equipo se trata de las restricciones de actividad en el Estadio de La Corregidora. De acuerdo con Mikel Arriola Peñalosa, presidente de la Liga MX, no se podrán llevar actividades deportivas en el recinto hasta nuevo aviso. Además, las barras visitantes no podrán viajar a otros estadios para alentar a sus equipos.

En cuanto a la desafiliación del club Querétaro -la cual incluiría a sus fuerzas básicas, equipo femenil y varonil-, se conocerá cuando termine la Asamblea de los dueños de los clubes en la que se tratará el tema de la posible desaparición de las barras de la Liga MX y las respectivas sanciones a la directiva de Los Gallos Blancos.

