“Patético” y “negativo para sus compañeros”: la feroz crítica que recibió Gonzalo Higuaín de un rival en la MLS

Gonzalo Higuaín fue duramente criticado por un rival de la MLS

El pasado fin de semana se puso en marcha una nueva temporada de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol en los Estados Unidos. Y más allá que esté en los últimos años de su carrera profesional, Gonzalo Higuaín es una de las grandes estrellas de una competición que crece año tras año.

En el primer encuentro del 2022, el Inter Miami igualó sin goles ante el Chicago Fire en Florida, pero tras el encuentro se hicieron virales unas declaraciones de un delantero del equipo rival que generaron asombro por la crudeza en la descripción de los conceptos en contra de la figura del Pipita.

El que atacó a Higuaín fue Fabián Herbers, delantero del conjunto de Chicago, que utilizó el podcast que realiza junto a otro jugador de la MLS para referirse al ex Real Madrid cuando le preguntaron si le había pedido la camiseta al futbolista de 34 años. “A la mierda con este hombre. Este tipo es muy patético. No quiero nada de él. Obviamente tiene mucha presencia en el campo, pero cada vez que un compañero hace un pase incorrecto o algo así o no le pasa el balón exactamente, él solo está parado allí con una cara negativa”, dijo el jugador del equipo de Illinois en Zee Soccer Podcast.

Acto seguido, Herbers hizo una radiografía de la actitud del Pipita dentro del campo y en relación con sus compañeros del Inter Miami. “Su lenguaje corporal es terrible. No me gustaría ser un compañero de equipo suyo. Ya en el primer juego, es tan negativo, tan destructivo, tan negativo con tus propios compañeros de equipo a los que se supone que debes tratar de ayudar”, agregó.

“Se supone que debes levantarlos, se supone que debes hacerlos mejores como líder. Creo que será una temporada larga para Miami e Higuaín también si eso continúa. Cada vez que hay un pase perdido, él simplemente pone los ojos en blanco y es absolutamente negativo”, continuó en su crítica contra el delantero que jugó tres Mundiales con la selección argentina.

Fabian Herbers apuntó contra el atacante argentino por su forma de ser en el campo de juego (Mike Dinovo-USA TODAY Sports)

El que también aprovechó la charla para apuntar contra Higuaín fue el compañero de programa del futbolista del Fire. “Ese sentimiento de tener a tu líder, tu capitán, tiene ese tipo de lenguaje corporal y reacción hacia los jóvenes compañeros de equipo, muchachos que tienen… No me gusta liderar de esa manera y no creo que un buen capitán lo haga de esa manera”, expresó Julian Gressel, uno de los emblemas del DC United.

En las últimas horas, el ex River Plate dio una entrevista en la que habló de las miserias que rodean al fútbol y argumentó por qué no querrá saber más nada con el escenario que hoy todavía lo rodea. “La gente no tiene ni idea de lo que es un jugador de fútbol. Cree que jugamos al fútbol y ya está. Tenemos padre, tenemos madre, como ustedes. Y tenemos las mismas miserias que tenemos todos”, expresó en una entrevista concedida al programa Primer Impacto de la Cadena Univisión.

El tema por el que lo habían consultado era la enfermedad que atravesó su madre, quien falleció el año pasado: “A mí mamá la recuerdo desde el lado del amor, el lado sensitivo, cómo criar a mi hija. Cuando me decía que por mi hija iba a hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Y es verdad”, agregó.

