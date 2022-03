Mauricio Sulaimán contó cómo el CMB favorece a boxeadores mexicanos

Mauricio Sulaimán aceptó que el CMB siempre ha velado por sus peleadores y les da cierta ventaja ante otros boxeadores (Foto: EFE/Jorge Núñez)

El boxeo en México es uno de los deportes que más logros ha tenido a nivel mundial, pues a lo largo de la historia ha tenido diferentes campeones en las distintas categorías de box. El más reciente y que tiene una vigencia actual se trata de Saúl Canelo Álvarez, máximo exponente del supermediano.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), narró cómo es que la organización ha priorizado a los púgiles mexicanos a lo largo de su historia y ha favorecido en el desarrollo del deporte de los puños y guantes en el país.

Para el podcast Un Round Más, Sulaimán ventiló los detalles del CMB y el origen de la creación del consejo. Cuando Erik El Terrible Morales, conductor del programa, le preguntó sobre el apoyo que brindó el CMB a la carrera de distintos púgiles mexicanos, Mauricio Sulaimán aceptó que el CMB siempre ha velado por sus peleadores y les da cierta ventaja ante otros boxeadores.

El CMB buscó más oportunidades para que boxeadores mexicanos contendieran por cinturones mundiales (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La manera en la que se apoya a cada boxeador púgil consiste en darle la prioridad y el espacio para contender por algún título mundial en alguno de los pesos. Cabe destacar que el CMB tuvo su origen en México y posteriormente invitó a más países para integrarse, por lo que sus bases implican el fomento del boxeo mexicano.

“Sí, eso es una absoluta realidad. El motivo de crear un Consejo Mundial de Boxeo en el 63 fue eso (favorecer a boxeadores mexicanos) porque no había oportunidades para los mexicanos para pelear por disque títulos mundiales que controlaban en Nueva York, en Los Ángeles y en Europa”

El Consejo Mundial de Boxeo se creó en 1963, en el sexenio de Adolfo López Mateos. Luis Spota, fundador y primer presidente del CMB, se encargó de emprender la labor de la creación de un consejo con sede en México para meter a los boxeadores nacionales en el plano internacional y tener mayor oportunidad por ser exponentes del boxeo.

Don King fue uno de los promotores que puso en el mapa mundial al boxeo mexicano (Foto: Rashide Frías/ Cuartoscuro.com)

En aquel tiempo las agrupaciones que regían los títulos mundiales eran New York State Athletic Commission, National Boxing Association, la Unión Europea de Boxeo y British Boxing Board of Control, por lo que, en ocasiones, los boxeadores aztecas no eran considerados para contender por cinturones. Pero después de 1963 el escenario cambió y hubo más oportunidades para mexicanos.

Sulaimán recordó que el CMB se inauguró con una serie de valores y normas que rigieron su organización y poco a poco distintos países como Estados Unidos, Inglaterra, Filipinas, Francia, Brasil, entre otros más se afiliaron a la organización y se diversificaron las contiendas.

“Cuando entra, se crea el organismo, se abre una gran plataforma y como fue un ‘¡bum!’ desde el principio con valores, principios, con reglamentos se posicionó de una manera muy importante. Muhammad Ali fue el gran paso al Consejo Mundial, el haberlo tenido como campeón y de ahí muchas cosas que sucedieron”, agregó el presidente del CMB.

Julio César Chávez, con el cinturón de campeón mundial que ganó en su juventud (Foto: Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

La diversificación y el talento internacional que se unió al Consejo Mundial dieron como resultado una serie de campeones mundiales de nacionalidad mexicana. Entre los nombres más destacados se encuentra Julio César Chávez González, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Óscar de la Hoya, Jorge Travieso Arce, Juan Manuel Márquez y más reciente Canelo Álvarez y Óscar Valdez.

“Definitivamente el consejo ha sido un gran apoyo para el mexicano”, finalizó Sulaimán.

Figuras como George Parnassus y Don king también fueron los precursores del éxito del boxeo mexicano y pusieron en el mapa del boxeo internacional la figura del peleador tricolor.

SEGUIR LEYENDO: