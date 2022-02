Tiene raíces argentinas y apenas 14 años: quién es Máximo Carrizo, el fichaje más joven en la historia de la MLS

Máximo Carrizo es su nombre y es el joven récord de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El futbolista con raíces argentinas acaba de ser contratado por el New York City FC y con 14 años se convirtió en el fichaje más joven en la historia de la MLS.

“Estamos extremadamente felices de haber firmado con Máximo su primer contrato profesional, que es un momento histórico para el club y la MLS”, anunció en un comunicado David Lee, el director deportivo del equipo.

Carrizo nació en Manhattan y con este fichaje rompió la marca de Axel Kei (14 años y 15 días), delantero del Real Salt Lake. “Es un jugador especial y extremadamente talentoso y nos ha entusiasmado ver su desarrollo en años recientes en nuestra academia”, expresó Lee sobre Máximo, que viene desempeñándose en la academia del club y es el décimo canterano en la historia del club.

Según informó ESPN, en 2018 y como jugador Sub 12, el mediocampista arribó a la academia de New York City FC procedente del FC Westchester. En 2022, fue convocado al campamento de pretemporada del primer equipo del club. Este año también formó parte del campamento de entrenamiento de la selección nacional juvenil sub-15 de EE. UU. “Él está ahora en el inicio de su trayectoria como profesional y nos aseguraremos que en las etapas de su desarrollo en los próximos años desarrolle al máximo su potencial al trabajar con nuestros entrenadores y todo el apoyo de nuestro personal en la academia, NYCFC II y el primer equipo”, continuó director deportivo.

Por su parte, Máximo se mostró entusiasmado con la nueva etapa que comienza en su carrera. “Ya me siento parte de este club y realmente creo que NYCFC es el lugar perfecto para continuar mi desarrollo y crecer dentro y fuera de la cancha”, fueron sus primeras palabras. “Es inspirador ver cómo NYCFC produce talento y cómo los canteranos obtienen la oportunidad de jugar para el primer equipo. Sé que esto tomará un tiempo, pero estoy dispuesto a ser paciente y aprender del gran grupo de jugadores y entrenadores que tenemos en este club”, aseguró Carrizo.

El club informó que el adolescente también había sido incluido como parte de la lista de viajes para la pretemporada a principios de este año junto con cuatro de sus compañeros de equipo de la academia y probaron sesiones de entrenamiento y varios juegos mientras estaban fuera. Al reflexionar sobre la experiencia, Carrizo dijo: “Fue mi primera experiencia real con el equipo profesional, y realmente disfruté cómo todos estaban muy unidos y jugaron como un equipo durante toda la pretemporada. Fue simplemente una gran experiencia”.

Y cerró: “Diría que dos jugadores, Maxi Moralez (argentino) y Alfredo Morales (germanoestadounidense de origen peruano), me ayudaron mucho. Ambos juegan cerca de mi posición y me dieron muchos consejos que me ayudarán en el futuro como jugador”.

SEGUIR LEYENDO: