El día que Adriano gastó USD 17 mil en una fiesta con 18 prostitutas

Era el año 2015 y Adriano vestía los colores del Athletico Paranaense. Desde 2011 que no pisaba suelo europeo, tras su olvidable paso por la AS Roma y, después de haberse instalado en Brasil, recibió la oferta para unirse a un club de Francia. El Le Havre, que por entonces militaba en la Ligue 2, segunda división, se había interesado en él, y el ex Inter no dudó en aceptar.

Según recordó esta semana el portal de noticias brasileño Extra, el ex futbolista de 39 años se quedó con las ganas de cerrar el trato por una serie de desacuerdos que hicieron caer las negociaciones. Por eso, el ex campeón de la Copa América 2004 decidió evitar la tristeza y organizó una fiesta para ese mismo fin de semana en Río de Janeiro, aunque él se encontraba en Francia.

Tras tomarse un vuelo rumbo a su tierra natal, el artillero visitó de inmediato un burdel en donde juntó a 18 prostitutas y las llevó a una fiesta privada en el Motel Vip’s. Según señala el diario brasileño, el ex jugador gastó no menos de USD 17 mil en una sola noche e incluso, para evitar que los dueños del lugar teman por cualquier inconveniente, cada vez que la cuenta llegaba a USD 800, él pagaba y seguía la fiesta.

Su noche de descontrol duró hasta altas hora de la madrugada y sirvió para levantarle el ánimo por su transferencia frustrada. Obviamente, su profesionalismo ya había quedado de lado en esa época, por lo cual no continuó en el Paranaense, aunque el Miami United de Estados Unidos le dio una chance en 2016, que se terminó después de que jugara apenas un partido en un fichaje que sirvió más como una estrategia de marketing que como un refuerzo para el plantel.

Adriano, quien supo brillar en el Inter de Milan, donde ganó ocho títulos, siempre estuvo vinculado a noticias extradeportivas como estas. En 2021, vendió varias de sus pertenencias, incluida una mansión de USD 1,6 millones, para mudarse a un imponente hotel en Barra do Tijuca, Río de Janeiro.

El ex centrodelantero que ganó 10 títulos entre Inter de Milán, Flamengo y Corinthians más el Mundial Sub 17, la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005. Hoy con casi cuatro décadas de vida planea aprovechar cada rato y, por el momento, se mantiene alejado de la peligrosa favela Vila Cruzeiro en la que se crio y supo frecuentar tras su retiro.

