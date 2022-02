Los detalles de cómo vivió Campazzo la chance de ser transferido a otro equipo: el momento de mayor tensión camino al aeropuerto

Finalmente, Campazzo se quedará en los Denver Nuggets hasta el final de la temporada de la NBA (AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)

“Así es la NBA. Hay que estar preparado para cuando te necesiten. Yo sabía que, cuando me tocara jugar, debía hacerlo de la mejor manera. Sé que puedo aportar”. Esas fueron las palabras de Facundo Campazzo después de volver a jugar minutos importantes en lo que fue la derrota de los Denver Nuggets ante Boston Celtics en el primer partido tras haber estado en el centro de la escena por un posible traspaso en la fecha límite de la NBA.

De esta manera, luego de que la directiva de la franquicia de Colorado busco opciones para encontrar un destino en el que el base argentino pudiera tener más protagonismo, la historia acabó con que Campazzo seguirá en el equipo hasta el final de la temporada. Pero más allá que no hubo cambio de camiseta para el cordobés, la situación de estar involucrado en una posible salida no fue fácil para el ex Real Madrid.

En el newsletter que tiene el equipo de comunicación del argentino, dieron detalles de cómo vivió Campazzo las horas decisivas del trade deadline. “Cuarenta minutos antes del cierre, mientras Facu iba en su auto rumbo al aeropuerto, su agente estadounidense le informó que podía haber novedades. Que estuviera atento”, cita la primera parte del relato que cuenta los últimos instantes de la fecha límite de traspasos en la mejor liga de básquet del mundo.

Hay que recordar que durante el pasado jueves, muchos fueron los rumores sobre los posibles equipos donde el base podría desembarcar. La cadena ESPN en los Estados Unidos habló de que el argentino podría terminar en Los Ángeles Lakers de LeBron James, o que también podría recalar en los Indiana Pacers y hasta los últimos campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks.

“De pronto, Facu conducía y pensaba: ‘Capaz estoy yendo al pedo al aeropuerto. Capaz ni viajo a Boston’. En los atascos de tránsito, revisaba redes. Mientras tanto, desde Córdoba, su esposa Consu también seguía la novela de cerca, involucrada de manera inevitable”, continúa en la historia sobre los momentos definitorios en Denver.

El base argentino estuvo cerca de irse a otro equipo en la NBA (Getty Images via AFP)

Hasta que sólo 10 minutos antes del cierre del tiempo límite para realizar cambios -eso fue a las 17 en Argentina-, su agente estadounidense lo llamó. ¿Qué le dijo? “Te quedás”. Una vez que pasó el temblor, Campazzo decidió aislarse del teléfono y aceptar su continuidad en los Nuggets hasta el final de la campaña.

Después de saber que seguía con el equipo y jugar ante Boston, el cordobés aprovechó los micrófonos y dio más precisiones de cómo habían sido sus últimos días envuelto en rumores sobre su salida. “Intenté poner mi energía en lo que podía controlar. Ahí puse mi cabeza: entrenando, ayudando a mis compañeros. Uno cuando no juega, se pone mal cuando perdemos porque quiere ayudar al equipo, y cuando ganamos, por querer ayudar y ser parte de eso también. Eso es lo que más pesaba, no”, dijo.

“Uno quiere jugar siempre, pero la NBA se basa en aprovechar las oportunidades y estar listo. Eso es lo que puedo controlar yo. Estar listo, estar contento, porque cuando me toque entrar, prefiero estar contento jugando, antes que estar trabado o enojado”, concluyó el base de la selección argentina.

Luego de disputar casi 30 minutos frente a los Celtics, volvió a jugar una buena cantidad en la agónica victoria ante los Raptors en Toronto -estuvo en cancha 23 minutos y aportó 6 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias-. Durante esta semana, antes de la pausa por el All Star Game, Denver sólo jugará dos partidos: este lunes recibirá al Orlando Magic y el jueves será el turno de visitar a los Golden State Warriors de Stephen Curry. Con récord de 31-25, los Nuggets marchan en la sexta ubicación de la Conferencia Oeste.

