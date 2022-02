La esperada revancha entre Israel Adesanya frente a Robert Whittaker en UFC 271: día, hora y TV

En 2019 la victoria fue para el nigeriano por nocaut en el segundo round

Los fanáticos del octágono tienen las ansias por los aires por una de las peleas que promete ser de las mejores del año. Israel Adesanya, campeón defensor de peso mediano de la UFC (84 kg), peleará con su rival en la edición 271 que se realizará este sábado 12 de febrero en Houston frente a Robert Whittaker. El nigeriano va como favorito pero también como visitante por lo que el ambiente será aún más hostil para la batalla que vale el título de la categoría. Se podrá ver en exclusivo por la plataforma Star+.

Recientemente, el retador australiano admitió que su ego le impidió rendir a un alto nivel en el primer encuentro contra Adesanya disputado hace dos años y, por ello, advirtió que tendrá un comportamiento diferente para la revancha. Con la confianza por los aires luego de ganar tres peleas seguidas, el ex campeón de peso medio de UFC reveló que puede intentar emular la estrategia de Jan Blachowicz, el único atleta que derrotó a ‘The Last Stylebender’ en MMA. Y el posicionamiento de ‘The Reaper’ no le gustó para nada al nigeriano.

En su canal oficial de YouTube, el actual rey de los pesos medianos explicó la evolución que logró en el plano mental y técnico y se encargó de recordar lo sucedido en la primera pelea, celebrada en 2019. En aquella ocasión, Adesanya enfrentó a Whittaker en Australia donde brilló y lo noqueó en el segundo round. Según el Israel, el rival puede afirmar que cambió su postura para la revancha, pero apuesta a que repetirá el mismo error y que solo intenta enmascarar su verdadera esencia frente del público.

El nigeriano está listo para defender una vez más su corona (Foto: EFE)

“Lo humillé al sentir que no podía decir la mierda que estaba diciendo la primera vez. Todavía recuerdo cuando dijo: ‘No creo que Adesanya sea tan bueno como él piensa‘. Lo tengo en mi cabeza, nunca lo olvido. Te mostraré otra vez lo bueno que creo que soy. Dice las cosas que si él se cree. Tiene ego y no lo acepta. Esta es tu perdición”, disparó el actual campeón enojado por los comentarios de su adversario.

Y agregó al respecto: “La gente trató de decir cosas malas sobre mí en la primera pelea. ‘Oh, él no es humilde como Whittaker. Soy extraordinariamente humilde. Conozco mis límites como ser humano y mis capacidades. Tiene que comprobarse a sí mismo. Él tiene esta nueva claridad mental encontrada y lo ayudaría positivamente si fuera verdad. Simplemente no lo creo”.

Dueño de una fuerte personalidad, Israel Adesanya, de 32 años, es uno de los luchadores más populares de las MMA. El nigeriano se convirtió en campeón interino y lineal de peso mediano de UFC en 2019 y ya superó a nombres importantes en el deporte como Anderson Silva, Brad Tavares, Derek Brunson o Kelvin Gastelum. Su récord consta de 21 victorias, 15 de las cuales por nocaut y solo una derrota.

HORA: la velada comienza a las 20 (hora argentina). La pelea principal se espera para las 00.

TV: Star+

