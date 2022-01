El periodista Luis Alfredo Álvarez contó que tiene cáncer de próstata: “Oren por mi”

El periodista de ESPN contó que tiene cáncer de próstata

Este domingo, después de la final del Abierto de Australia que el español Rafael Nadal le ganó en cinco sets al ruso Daniil Medvedev, el periodista de ESPN Luis Alfredo Álvarez publicó un video en las redes sociales dirigido a sus seguidores para contar que hace algunas semanas fue diagnosticado con cáncer de próstata por lo que ahora comenzará un tratamiento que lo alejará de las transmisiones por un tiempo.

“Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia, fui diagnosticado de cáncer de próstata. Pero el haberme conectado con ustedes a través de las redes sociales y por televisión me ayudó aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme en estas dos semanas”, dijo el venezolano en un emotivo video.

En la grabación explicó que se alejará de la pantalla durante un tiempo, pero confió en que el regreso será pronto: “Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, en mi tratamiento y mi recuperación. Muy pronto estaré no solamente en televisión, sino también en las redes sociales, provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí, les mando las bendiciones y los quiero mucho”, dijo el venezolano en un emotivo video.

Luis Alfredo Álvarez suele darle voz a los principales torneos de tenis, béisbol y de baloncesto, como las finales de la NBA, a través de la pantalla de ESPN, por eso varios deportistas le brindaron palabras de apoyo en Twitter. “Un abrazo enorme y mucha fuerza, no tengo dudas de que vas a ganar esta batalla”, le escribió la tenista argentina Nadia Podoroska. También se sumó el ex tenista Mariano Zabaleta: “Vamos arriba, hermano”.

Tras recibir tantas respuestas a su publicación, agregó: “Muchas gracias por tantas muestras de cariño y solidaridad. No esperaba menos de ustedes. Aún me quedan un par de asignaciones de TV que cumplir y luego a ponerle un 1000% a esta prueba que tengo que superar. Gracias infinitas”

El analista deportivo venezolano radicado en Estados Unidos trabaja como comentarista hace más de 30 años y desde 1995 que es una de las principales voces de la cadena ESPN, en donde se ha convertido en un ícono, relacionado principalmente a los grandes eventos de tenis. Es así que su voz es reconocida a nivel mundial por millones de fanáticos que lo escuchan en cada una de las transmisiones y miles (más de 414 mil) lo siguen en las redes sociales. Su compromiso y profesionalidad es tal que incluso decidió relatar el Abierto de Australia pese a la noticia de la enfermedad que le fue diagnosticada pocos días antes del inicio del primer Grand Slam del año.

SEGUIR LEYENDO: