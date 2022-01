Gary Medel salió al cruce de los reclamos de la selección argentina y disparó: “Se la tienen que comer calladitos”

Una jornada de pura tensión se vivió este jueves en Calama, donde la Argentina venció Chile en el marco de la Fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido estuvo cargado por las denuncias que hizo la delegación argentina a través de las redes sociales por no ser recibida de la mejor manera, aunque el futbolista chileno Gary Medel salió a echar más leña al fuego.

En declaraciones ante la prensa posteriores al partido, el Pitbull se encargo de responder a las acusaciones de los jugadores del plantel que dirige Lionel Scaloni, que se quejaron por el trato recibido en el aeropuerto y en el hotel donde estuvieron concentrados.

“Eso también nos pasa a nosotros y no decimos nada. Se la tienen que comer calladitos”, dijo Medel en diálogo con varios medios de comunicación. El ex jugador de Boca Juniors, quien actualmente milita en Bologna de la Serie A italiana, explicó que lo mismo sucedió con ellos en territorio argentino.

Guillermo Maripan y Gary Medel se lamentan tras la derrota de Chile ante Argentina en las Eliminatorias (Foto: REUTERS)

Según se explayó Medel ante los micrófonos, los jugadores chilenos tuvieron que vivir momentos similares en la previa de la Fecha 7 de las Eliminatorias, cuando hubo un cambio de sede que también les trajo consecuencias: “Nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero. No tienen nada que decir. A nosotros también nos hacen tres horas de espera con los controles.”

En la previa al partido que Argentina ganó por 2-1 con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez, los integrantes del combinado albiceleste se quejaron por la horas de demora, extremas medidas de seguridad que tuvieron que atravesar en el aeropuerto, como la falta de agua y ruidos molestos durante la noche en el hotel.

Uno de los que alzó la voz fue Rodrigo De Paul, quien al término del cotejo dio una conferencia de prensa en la que comentó algunas de las adversidades que atravesaron: “Nos tuvieron casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar todos los bolsos después de dos horas y media de viaje. Lo comento, no digo si está bien o mal. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir, al abrir las ventanas había sirenas... La gente no pudo dormir bien. Nos levantamos y no teníamos agua”.

El mediocampista denunció maltrato de Chile en el paso por Calama

Argentina, ya clasificada al Mundial de Qatar 2022, ha logrado otro triunfo importante para crecer como equipo, una victoria fundamental pese a la ausencia de Lionel Messi. En tanto, Chile quedó en el séptimo lugar de la tabla de Eliminatorias con 16 puntos y tiene que sumar puntos de aquí al final de las Eliminatorias para al menos llegar a la zona de repechaje. Le quedan tres compromisos muy complicados: Bolivia y Brasil en condición de visitante, y Uruguay de local.

SEGUIR LEYENDO: