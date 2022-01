Colombia-Perú, un duelo clave por un boleto al Mundial de Qatar: hora, TV y formaciones

Colombia-Perú, un mano a mano por un lugar en Qatar

Tras la igualdad de Ecuador con Brasil y las victorias en condición de visitante de Uruguay y Argentina (sobre Paraguay y Chile, respectivamente), la Fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 siguen su curso. El partido encargado de abrir la jornada será entre dos seleccionados que pujan mano a mano por quedarse con uno de los boletos a la cita máxima de este deporte. Desde las 18, en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia se verá las caras con Perú. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y televisará TyC Sports.

A falta de cuatro compromisos, ambos elencos poseen 17 unidades, pero los cafeteros se ubican en la quinta colocación por diferencia de gol, lo que les permite adjudicarse un lugar en el Repechaje.

“Vamos a enfrentar a una selección de Perú con huella de trabajo de varios años, de un Mundial como el que celebraron y conserva valores importantes. Los hoy ausentes Advíncula y Trauco, que son de experiencia y titulares, ya han alternado con López y Corzo, incluso Loyola cuando se lastimó López en los amistosos contra Panamá y Jamaica. El partido debe ser inteligente, donde uno no puede decir que ese es el punto débil, hay que trabajarlo con todas las variantes posibles en parte ofensiva y conscientes que el rival tiene muy buenas variantes y un esquema que puede modificar con el 4-1-4-1. Hay que intentar poner nuestras condiciones con respeto por el rival”, advirtió el seleccionador Reinaldo Rueda, quien no tendrá a disposición para este compromiso a Luis Fernando Muriel, Jefferson Lerma, Duvan Zapata y Juan Fernando Quintero.

Aunque vienen de vencer por 2 a 1 a Honduras en un amistoso, los locales atraviesan una mala racha en las Eliminatorias, ya que no consiguen un triunfo desde hace cinco partidos (el último fue el 9 de septiembre, ante Chile). En el medio cosechó cuatro empates y una derrota.

Los incaicos, que vienen de igualar hace pocos días con Panamá y vencer a Jamaica, llegan ilusionados a este partido luego de completar una perfecta doble fecha de Eliminatorias al imponerse contra Bolivia y Venezuela. Estos dos triunfos le permitieron acomodarse dentro de la tabla de posiciones y seguir en carrera para decir presente en Qatar.

“Colombia y Perú son selecciones que se conocen de muchos años. Hemos venido disputando partidos en copas, eliminatorias y amistosos. Seguimos de cerca todo lo que acontece con ellos. Reinaldo es un técnico reconocido, al que respeto mucho. Son partidos decisivos y definen cosas, en esa instancia ambas selecciones estarán preparadas. Colombia se juega muchas cosas, lo sabemos, y nosotros también. Será un lindo partido para verlo y jugarlo. Las dos selecciones están vivas y dependen de sí mismas, es un clima ideal para disfrutarlo. Tenemos claro contra quién vamos a jugar”, manifestó el Tigre Gareca.

En la próxima jornada, Colombia visitará el martes, desde las 20.30, a Argentina; mientras que Perú cerrará la jornada, a las 23, recibiendo a Ecuador.

Probables formaciones:

Colombia: David Ospina: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hora:

15.00 México16.00 Estados Unidos (Miami), Perú, Colombia y Ecuador

17.00 Venezuela y Bolivia

18.00 Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil

22.00 España

