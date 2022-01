El entorno de Pelé lleva tranquilidad sobre su estado de salud tras los rumores

El entorno de Pelé desmintió los rumores negativos sobre su estado de salud (Foto: EFE)

Muchos fanáticos del fútbol se preocuparon cuando algunos de los medios más importantes de Brasil informaron que a Edson Arantes do Nascimento, popularmente conocido como Pelé, le habían detectado varios tumores en su última hospitalización. No obstante, desde el entorno del astro brasileño han insistido en que se encuentra bien y descansa en su departamento tras someterse a un tratamiento habitual.

Según pudo saber Infobae, que se comunicó con el círculo íntimo del astro brasileño, Pelé ya se encuentra recuperándose en su departamento de la Alameda Jau en São Paulo luego de asistir a su tratamiento médico pautado donde no hallaron más tumores, según aseguró su entorno. El ídolo brasileño de 81 años está en su casa con sus asistentes tras someterse a una nueva sesión de quimioterapia.

El tres veces campeón mundial salió del Hospital Albert Einstein este jueves después de una rápida internación para continuar con su tratamiento de un tumor de colon, que fue identificado el pasado septiembre.

El círculo íntimo de Pelé le confirmó a Infobae que se encuentra en buen estado de salud (Foto: @PELE)

“El paciente fue dado de alta este jueves (20) y se encuentra en condiciones clínicas estables”, informó un boletín firmado por los médicos Fabio Nasri (geriatra y endocrinólogo), Rene Gansl (oncólogo) y Miguel Cendoroglo Neto (director-Superintendente de Servicios Médicos y Hospitalarios). No obstante, se había conocido en medios de Brasil que le habían diagnosticado un tumor en los intestinos, uno en el hígado y el comienzo de otro en el pulmón, y que se sometería a más pruebas para encontrar otras posibles ramificaciones de cáncer. Pero, afortunadamente, la gente que está cerca de Pelé ha asegurado que está en buenas condiciones de salud.

Después de esa operación para extirparle un tumor de colon en septiembre, O Rei estuvo casi un mes internado. Fue hospitalizado nuevamente el mes pasado para sesiones de quimioterapia y recibió el alta el pasado 23 de diciembre.

Pelé suele visitar al hospital para seguir con su tratamiento tras la extirpación de un tumor en el colon (Foto: @PELE)

En los últimos años, Pelé ha sufrido una serie de problemas de salud, incluida una cirugía de cadera que lo dejó con dolor recurrente y problemas para caminar sin ayuda. Durante el sorteo del fixture del Mundial 2018, despertó preocupación por aparecer en dicha gala en silla de ruedas porque tenía “la cadera operada”.

El ex futbolista brasileño ha baja notablemente su frecuencia en apariciones públicas en los últimos tiempos, especialmente con la pandemia del COVID-19. No obstante, está siempre muy activo en sus redes sociales. A principios de esta semana, publicó un video en el que se lo ve hablando a cámara y felicitando al portugués Cristiano Ronaldo por el premio que recibió por parte de la FIFA en la última gala de The Best.

