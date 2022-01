Kyrgios encendió el debate en el Abierto de Australia: defendió a Djokovic y apuntó contra Nadal, Murray y Tsitsipas

Nick Kyrgios, uno de los pocos tenistas que defendió públicamente a Novak Djokovic. El australiano también apuntó contra el accionar de Rafa Nadal, Andy Murray y Stefanos Tsitsipas

El caso que tiene a Novak Djokovic en el centro de la escena generó una grieta dentro del mundo del tenis. El número uno del ranking ATP fue detenido y trasladado al Hotel Park, mismo centro donde había sido enviado tras la primera cancelación de su visada en su arribo a Melbourne y hasta que el juez Antonhy Kelly le permitió que pase sus días en una residencia donde tuvo la oportunidad de entrenarse de cara al comienzo del primer gran torneo del 2022.

A la espera de la audiencia que definirá su futuro en Australia, que se llevará a cabo este domingo a las 9.30 de la mañana, hora local (19.30 de este sábado en Argentina), uno de los pocos que tomó la palabra a favor de Nole es el australiano Nick Kyrgios.

“Hawke dijo que es una amenaza a nuestras fronteras. No lo es. Ahora mismo, es como si fuera un arma de destrucción masiva. Está aquí para jugar al tenis, no molesta a nadie. El maltrato de la gente de Melbourne en este tiempo ha sido atroz”, aseveró su colega.

Novak Djokovic fue enviado nuevamente al Hotel Park (REUTERS/Loren Elliott)

Las palabras de Kyrgios hacen foco en los dichos públicos de Alex Hawke, ministro de Imigración australiano, quien en las últimas horas afirmó que “Dado el estatus de alto perfil del Sr. Djokovic y su posición como modelo a seguir en la comunidad deportiva y en general, su presencia continua en Australia puede fomentar un desprecio similar por los requisitos de precaución luego de recibir una prueba positiva de COVID-19 en Australia. En particular, su comportamiento puede alentar o influenciar a otros a emular su conducta anterior y no cumplir con las medidas sanitarias apropiadas luego de una prueba positiva de COVID-19, lo que en sí mismo podría conducir a la transmisión de la enfermedad y un riesgo grave para su salud y la de otros...″⁣.

“Entiendo el enfado por no estar vacunado y recibir una exención médica, pero si lo miran al pie de la letra, tiene toda la documentación”, explicó el número 144 del planeta, de 26 años. Durante su relato, el oceánico también develó que Nole le agradeció su anterior muestra de apoyo mediante un mensaje privado en una de sus redes sociales. “Novak me ha contactado por Instagram y me ha dicho ‘Gracias por defenderme’. Ni yo mismo me esperaba salir ante los medios para defenderle. Como persona, se siente bastante aislado por todo esto. Es una situación peligrosa en la que estar, cuando sientes que el mundo está en tu contra, cuando sientes que no puedes hacer nada”, comentó.

Nick también apuntó contra algunos de sus colegas del circuito, especialmente con los que criticaron el accionar de Novak Djokovic: “A nivel humano, necesita el apoyo de otros jugadores. Tsitsipas, entiendo que tengas tu punto de vista sobre la vacunación. Murray, siempre políticamente correcto. Nadal, lo que sea..., pero, ¿dónde está tu apoyo a Novak? Imagina cómo se siente ”.

El español, quien pelea con el serbio y el suizo Roger Federer por ser uno de los mejores tenistas de la historia, en las últimas horas volvió a referirse al tema en conferencia de prensa. “Hay una cosa muy clara, Novak Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia. Pero no hay ningún jugador en la historia que sea más importante que un torneo, porque los jugadores se quedan y luego se van, y llegan otros jugadores. Nadie, ni Roger, Novak o yo mismo, ni Bjorn Borg, que fue increíble en su época, el tenis sigue adelante”.

El griego, por su parte, manifestó que “en estas últimas semanas, Novak Djokovic ha sido el centro de atención por sus acciones. Ha recibido mucha atención y la gente habla más del tema que de tenis. Es una pena que ocurra estas cosas a un par de días de comenzar un Grand Slam como el Open de Australia 2022″.

Andy Murray también dejó en claro su postura en la antesala al Abierto de Australia: “Yo animo a todas las personas a que se vacunen, pero cada cual puede tomar su propia decisión. Lo que está claro es que existen decisiones que tienen consecuencias. Para venir a Australia era necesario vacunarse y la inmensa mayoría de jugadores lo hemos hecho”.

