Se define el Rally Dakar en Arabia Saudita: quiénes son los argentinos que buscarán el podio de la competencia

Francisco Moreno es segundo en cuatriciclos y Orlando Terranova, cuarto en autos (Prensa ASO)

El Rally Dakar 2022 que se corre en Arabia Saudita llega a su fin y este jueves se disputó en Bisha la 11ª y penúltima etapa que fue denominada como la más dura de la prueba por el Director de la Carrera, David Castera. El parcial fue de 346 kilómetros (155 de enlace) y resultó definitorio ya que el viernes solo habrá 164 kilómetros de velocidad y en esa jornada dos argentinos intentarán llegar al podio de la clasificación general. Ellos son Francisco Moreno, que es segundo en cuatriciclos, y Orlando Terranova, que buscará la hazaña en autos para terminar tercero.

CUATRICICLOS

Francisco Moreno (Yamaha) fue tercero y consolidó sus chances de alcanzar el podio ya que es segundo en la clasificación general a solo tres minutos del francés Alexandre Giroud, que fue cuarto este jueves. El mendocino de 25 años hace su debut en el Rally Dakar y es oriundo de Valle de Uco. Corre con un Yamaha Raptor 700, el modelo que abunda en la categoría y es atendido por el Dragon Rally Team. Si bien aprovechó los abandonos de los máximos candidatos albicelestes, Manuel Andújar y Pablo Copetti, el cuyano hizo su mérito y está cerca de conseguir terminar en el top tres.

“Ganamos hoy la etapa 11, había mucha arena, muchas dunas, muy dura. Por ahora no hay nada dicho hasta que pase la última línea amarilla (el punto de control). Hoy estamos segundo en la general a tres minutos, pero puede pasar de todo y estamos preparando todo para la última etapa, pero vamos a salir con todo”, le manifestó a Infobae.

“No esperaba estar acá en mi debut. Mi objetivo era llegar, pero fue todo un proceso. Lo he buscado y también ha sido un camino que lo hice día tras día”, comentó. Sobre su campaña, afirmó: “Arranqué a los 12 años a correr en cuatriciclos en los campeonatos argentino y en 2018 pasé al campeonato de navegación y luego al SARR (South America Rally Race). Llegué acá por medio de un amigo que ganó el Rally Dakar que es Nico Cavigliasso”.

“Yo ya me siento realizado. Conocí todo, los desiertos árabes, cómo es la carrera. Las claves de mi carrera fue cuidar el cuatri, nos golpearlo ni golpearme y terminar siempre entero en cada etapa”, concluyó.

El ganador del día fue el brasileño Marcelo Medeiros y lo escoltó el polaco Kamil Wisniewski. En tanto que Pablo Copetti también se reenganchó y fue sexto, mismo lugar que ocupa en la general. El otro argentino que sigue en carrera, Carlos Verza, por ahora no completó el recorrido.

Francisco Moreno, el piloto argentino que es segundo en la categoría cuatriciclos en el Rally Dakar.

AUTOS

El mendocino Orlando Terranova (prototipo del equipo BRX) fue noveno, sigue cuarto en la general y este viernes deberá descontarle 29 minutos al local Yazeed Al Rajhi (Toyota) si pretende plasmar el primer podio en autos para la Argentina. Será muy difícil ya que serán solo 164 kilómetros de velocidad, pero irá por la heroica aunque no depende solo de él ya que también deberá esperar algún retraso del saudita.

“Fue una etapa en la que podías perder o ganar mucho. Uno puede llegar y el otro pararse, le puede pasar al otro y también a mí. Nos tenemos que ocupar de nosotros, pero no creo que podamos recortar 29 minutos en una etapa de 160 kilómetros. La palabra ‘histórico’ a mí no me va. En la Argentina tenemos que bajar un poco eso y acá (en el Rally Dakar) no se respira eso. Acá uno hace una carrera, aprende de los mejores”, le dijo Orly a este medio.

Sobre su gran Rally Dakar explicó: “En la primera semana anduve mal, pero también habíamos hecho pocos kilómetros con el auto, pero me siento muy cómodo con él. Nos fuimos encontrando con el auto y es muy cómodo. Mejoramos mucho en la arena y lo bueno es que ganamos confianza”.

El ganador de la jornada fue Carlos Sainz, que consiguió su segunda etapa con el Audi eléctrico. Gran labor la de Lucio Álvarez (Toyota) que fue segundo. Luego de su retraso por la rotura del diferencial se mostró en buen ritmo y de no haber tenido ese percance también podría haber peleado por el podio global, tabla en la que actualmente está 19º.

Tercero culminó el sueco Matthias Ekström, con otro de los Audi eléctricos. En tanto que el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue séptimo y está cerca de quedarse con su cuarta victoria en el Rally Dakar.

Los otros argentinos terminaron: Sebastián Halpern (Mini) resultó 29º (10º en la general); y Juan Cruz Yacopini (Toyota) llegó 23º (20º en la general).

Orlando Terranova, el piloto argentino que busca terminar tercero en la categoría autos en el Rally Dakar.

MOTOS

Luego de las lágrimas y la amargura por su abandono del miércoles, Kevin Benavides pudo reengancharse en la carrera, aunque sin chances de pelear por la victoria ya que marcha 91º en la general. El salteño salió hoy a resguardar a su compañero Matthias Walkner, quien pelea por el triunfo, pero tuvo el mejor ritmo y se quedó con el penúltimo parcial donde le ganó por solo cuatro segundos al inglés Sam Sunderland (GASGAS) y por 2m26s al portugués Joaquim Rodrigues (Hero).

“Es difícil. El día de ayer fue muy duro y hoy haber ganado fue inclusive más duro. Me emocioné mucho cuando terminé y me puse a llorar como un niño porque sé que estoy ahí y que hoy estaría luchando por la victoria o por el podio de la carrera. Hoy salí a hacer lo que mejor sé hacer que es andar en moto y divertirme y conseguí el triunfo en la etapa más difícil, en la que todos los pilotos se la jugaban y fueron a su máximo y conseguí ganarla. A nivel personal, de haberme podido superar, de haberme demostrado a mí que soy capaz y que puedo”, le dijo Kevin Benavides a Infobae.

“Fue una etapa de muchísimas dunas, cambios en la navegación, muchos ríos, cañones, muy variada, bastante física, técnica y muy linda”, explicó sobre el tramo más difícil del Rally Dakar.

En la clasificación general Sunderland manda y le lleva 6m52s al chileno Pablo Quintanilla (Honda) que busca ser el segundo latinoamericano en vencer en la categoría después de Benavides. Le queda el pequeño tramo del viernes para intentar lograrlo.

El resto de los argentinos en la categoría resultaron: Luciano Benavides (Husqvarna), culminó 25º y 13º en la general; Diego Llanos (KTM), fue 32º y 26º en la general; Diego Noras (Husqvarna), 54º y 52º en la general; Joaquín Debeljuh Taruselli (KTM), fue 60º y 55º en la general; y Matías Notti (KTM) fue 91º y es 89º en la general.

Kevin Benavides, el piloto argentino que ganó la etapa 11 en motos en el Rally Dakar.

CAMIONES

Kamaz ya celebra su 19ª victoria en la legendaria carrera que será su sexto éxito al hilo. Hoy venció Eduard Nikolaev y lo escoltaron sus compañeros Andrey Karginov y Dmitry Sotnikov, que mañana estaría consiguiendo su segunda victoria al hilo en el Rally Dakar.

El chaqueño Juan Manuel Silva (MAN) sigue en carrera, pero todavía no terminó el recorrido de este jueves.

UTV

El polaco Marek Goczal se impuso y fue escoltado por el español Gerard Farres Guell, que ahora lidera en la general por apenas 1m41s sobre el estadounidense Austin Jones fue sexto. El podio parcial lo completó el lituano Rokas Baciuska.

Los argentinos en esta categoría: David Zille resultó 11º ( 10º en la general), mientras que Pablo Macua aún no completó el recorrido. Todos los pilotos mencionados compiten con vehículos del estilo arenero de la marca Can-Am.

LO QUE VIENE

La 12ª y última etapa con un pequeño tramo de velocidad de 164 kilómetros. Salvo excepciones (rotura mecánica, accidente o desclasificación), la lucha por la punta en las diversas categorías está definida.

