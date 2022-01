Cansado de las críticas por su estilo de vida y las lesiones, Neymar lanzó una fuerte ironía en las redes sociales

Neymar, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

Neymar ha sido blanco de críticas en el último tiempo y no solo de los aficionados. Su estilo de vida y las recurrentes lesiones que provocaron que estuviera mucho tiempo fuera de las canchas fueron motivos suficientes para que un ex futbolita del PSG lo destrozara públicamente.

“Es menos eficiente. Gana kilos sin parar, envejece y no tiene una forma de vida adecuada”, disparó el ex jugador francés de 43 años Jerome Rothen sobre el comportamiento del brasileño, quien estuvo de vacaciones en Brasil mientras se recuperaba de una lesión sufrida en noviembre.

“¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?”, se preguntó Rothen durante su programa Rothen S’enflamme que se emite por el medio galo RMC. Y agregó: “Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías pones en riesgo todo”.

En tanto, Fabio Sormani, periodista de Brasil, expresó: “Neymar no se toma su carrera en serio. No tiene la actitud de Hulk, por ejemplo, que entrena en vacaciones. ¿A que no ves a Neymar en el gimnasio, o con un nutricionista? Está de vacaciones. Neymar no ganará un Balón de Oro y Vinicius, sí”.

En este contexto, Neymar reaccionó con una ironía en su cuenta de Instagram, que posee más de 168 millones de seguidores. El crack brasileño compartió una historia en su red social con una foto suya con una máscara de oxígeno dentro de una cámara hiberbárica, que suele utilizarse para acelerar la recuperación muscular y mejora el rendimiento físico.

“Sesión 2 hoy. Qué bueno es no ser profesional y no cuidarse, ¿no? Para estar bien de noche, hay que cuidarse antes”, fue el mensaje de Neymar, junto con varios emojis de risa.

Según el sitio UOL, Ney realiza dos sesiones diarias de una hora en esta máquina como rutina para recuperarse de su lesión, además de los ejercicios físicos habituales. Durante las fiestas de fin de año, el brasileño se mostró con muletas y el pie izquierdo vendado y una bota.

(IG / @neymarjr)

