Lo que necesitan los Steelers para clasificar a los Playoffs de la NFL

Los Pittsburgh Steelers requieren de una combinación de resultados para clasificar a la postemporada (Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS)

Los Pittsburgh Steelers, uno de los equipos más populares de la NFL, corren el riesgo de quedar fuera de la ronda de playoffs. Aunque se han posicionado como el segundo mejor equipo de su división, los resultados irregulares conseguidos a lo largo de la temporada lo han sepultado entre los equipos aspirantes a la posición de comodín. En su última jornada están obligados a vencer a su rival directo para trascender, aunque también dependen de una combinación de resultados.

Los Baltimore Ravens (8-8) recibirán en su estadio al equipo comandado por Mike Tomlin (8-7-1). Si bien el panorama luce complicado ante la paridad de resultados que han obtenido a lo largo de la temporada, los Steelers cuentan con la ventaja de haber vencido en su más reciente enfrentamiento, sin contar que el mariscal de campo estelar de los locales, Lamar Jackson, no podrá disputar el encuentro. En caso de vencer, llegarán a nueve victorias y darán un paso al frente, aunque deberán esperar al término de la jornada para conocer su destino.

Al tiempo que Ben Roethlisberger podría vivir sus últimos minutos como jugador de la NFL, Indianapolis Colts (9-7) y Jacksonville (2-14) jugarán un encuentro crucial para las aspiraciones de los de Pensilvania. Los Jaguars deberán contrarrestar todo pronóstico y sobreponerse al equipo rival para que los Steelers cuenten con una posibilidad más de jugar en la postemporada.

Ben Roethlisberger podría vivir sus últimos minutos como quarterback de la NFL (Foto: Philip G. Pavely/REUTERS)

No obstante, no es el único resultado del que dependen. Tanto los Raiders como los Chargers, ambos con marca de nueve victorias y siete derrotas, buscarán el mismo boleto en la última jornada. Cualquiera de los dos que gane se podría adjudicar la posición de comodín. En este caso, además de la victoria ante los Ravens y el triunfo de Jacksonville sobre Colts, los de San Diego y Las Vegas deberán empatar. Solo entonces, Big Ben podría aspirar a más encuentros en su temporada de retiro.

T.J. Watt y el récord de capturas

Aunque el panorama luce complicado para el equipo, no todo está perdido para el defensor estrella de la escuadra de los Steelers y mejor pagado de la liga. Después de la magnífica temporada, así como su más reciente actuación frente a los Cleveland Browns, T.J. Watt tiene enfrente la oportunidad de llevar a su equipo a la postemporada, pero también puede imponer un nuevo récord de capturas en una sola temporada.

El logro vigente corresponde al impuesto por Michael Strahan, miembro del Salón de la Fama, en 2001. En ese sentido, con 21 1/2 capturas, le bastará derribar 1 1/2 vez al mariscal de campo suplente para enaltecer su nombre en el libro de récords por temporada. Al respecto, Watt consideró sentirse en su mejor forma a pesar de que se encuentra en el cierre de la campaña.

T.J. Watt tendrá la posibilidad de batir un nuevo récord de capturas en una sola temporada (Foto: Philip G. Pavely/REUTERS)

“Siento que sí estoy saludable y puedo tener un gran impacto en el juego. Realmente no me he sentido así en mucho tiempo, cien por ciento saludable, pero en este punto del año nadie está cien por ciento saludable”, declaró ante los medios de comunicación en días previos a su encuentro contra Baltimore.

El originario de Wisconsin lidera la estadística de capturas por segunda temporada consecutiva. Ante ello, en caso de imponer una nueva marca y al ser el zaguero mejor pagado, podría ser galardonado como el Jugador Defensivo del Año, aunque todo dependerá de las votaciones al final del torneo.

