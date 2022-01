Novak Djokovic publicó un mensaje desde el hotel de refugiados de Australia

Djokovic continúa aislado en un hotel de Melbourne (EFE/JuanJo Martín)

El escándalo en torno a la figura de Novak Djokovic continúa: el tenista serbio continúa aislado en un hotel de refugiados en Melbourne, a la espera de lo que sucederá el próximo lunes en un audiencia en la que se debatirá la revocación definitiva de la visa con la que intentó ingresar a suelo australiano o finalmente le permitirán su paso para que compita en el Australian Open. Por lo pronto, Nole se expresó por primera vez ante su público en las redes sociales.

“Thank you people around the world for your continuous support. I can feel it and it is greatly appreciated” (“Gracias a la gente de todo el mundo por su apoyo continuo. Puedo sentirlo y se lo agradezco mucho”), fue el recado de agradecimiento del hombre que ganó las últimas tres ediciones del Abierto de Australia y, con 9 trofeos, es el tenista con más títulos de la historia del Grand Slam.

Desde el Park Hotel de Melbourne, un establecimiento que fue calificado como “infame” por el Gobierno de Serbia, el deportista de 34 años ya le había enviado una misiva a su círculo íntimo: “¡Dios todo lo ve! La moralidad y la ética como los más grandes ideales son las estrellas que guían hacia la elevación espiritual. Mi gracia es espiritual, y su riqueza material”.

El mensaje de Djokovic en una de sus historias de Instagram

Y quien tomó la palabra por estas horas fue Jelena Djokovic, pareja de Novak, también en sus redes sociales: “Me gustaría que mi familia estuviera junta hoy, pero me reconforta saber que al menos estamos sanos. La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano”. Vale aclarar, que la Navidad serbia se rige por el antiguo calendario juliano, por lo que la Nochebuena se celebra el 6 de enero y la Navidad el 7, día de máxima relevancia en la que se exponen las tradiciones paganas y cristianas. Es por esto que Djokovic también compartió una postal con tintes navideños escrita en su lengua en una historia que antecedió a su mensaje de agradecimiento.

NOTICIA EN DESARROLLO...

