Miguel Ponce arremetió contra Uriel Antuna por ataques a Chivas

Uriel Antuna negó sentirse arropado por el plantel de las Chivas (Foto: Twitter/@urielantuna90)

Los últimos días y la salida de Uriel Antuna de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara no transcurrieron de la mejor forma. Con su llegada a Cruz Azul, el canterano del Club Santos Laguna se encargó de revelar cómo fue su paso con el equipo de la Perla Tapatía, aunque no emitió las mejores opiniones. En ese sentido, algunos de sus ex compañeros se han pronunciado al respecto. Incluso, Miguel Ponce habló sobre la polémica e insinuó la falta de compromiso del Brujo en su paso por los rojiblancos.

“En esta institución ya no caben más jugadores que no tengan compromiso. Tampoco tengo que estar atrás de él, diciéndole qué hacer. Que yo sepa y que yo haya visto, siempre todos los compañeros estuvimos para su apoyo, para lo que necesitara. No sabemos si realmente se refería a los compañeros o a quién se lo quería decir”, señaló el defensor durante una entrevista con el medio Fox Sports.

Y es que en sus primeras declaraciones como jugador celeste, el exjugador del rebaño consideró que nunca tuvo la confianza suficiente sobre sus hombros, aunque no especificó de parte de quién sintió dicha actitud. “La verdad es que yo nunca me sentí arropado. Por decirlo de alguna manera, nunca sentí que me tuvieran confianza”, fueron las palabras que dijo a TUDN y que causaron revuelo entre la afición y el plantel de las Chivas.

Miguel Ponce insinuó que Antuna no tuvo compromiso con el equipo en su paso por las Chivas (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Otro de los inconformes con la postura de Antuna fue el Pollo Briseño. El zaguero tapatío también fue cuestionado sobre las declaraciones de su excompañero. Como respuesta, alegó que el ambiente al interior del vestidor está caracterizado por ser ameno, respetuoso con todos los jugadores, así como con la disposición de apoyar al futbolista que lo necesite.

“No escuché la declaración de Uriel, pero en lo personal, cuando llegué, me sentí de la mejor manera. A los dos días ya tenía mensajes de mis compañeros que me invitaban a comer, cenar y ha pasado lo mismo con los jugadores que han llegado. Somos puros mexicanos y sabemos nuestras costumbres, lo que nos gusta y lo que no. Eso hace que el equipo y el vestidor sea muy bueno a comparación de otros”, dijo en conferencia de prensa.

