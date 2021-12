Alberto del Río confirmó su regreso a la Lucha Libre con una empresa de EEUU

Alberto El patron esta listo para volver a la lucha libre en 2022. (Foto: twitter/@PrideofMexico)

Uno de los luchadores mexicanos más reconocidos de la última década planea volver al ring en el 2022. Se trata de Alberto El Patrón, también conocido como Alberto del Rio. Así lo comunicó el propio atleta a través de una rueda de prensa el pasado lunes, donde aseguró que su futuro está en Estados Unidos y firmará con una de las tres empresas más importantes de allá (WWE, AEW o Impact Wrestling).

La semana pasada tuvo resolución la demanda en contra de Alberto, la cual lo acusaba por violencia domestica y abuso sexual, por parte de su ex pareja. Al final, se consideró al luchador como inocente de todos los cargos presentados en su contra. De esta manera, tras un año y siete meses que duró el proceso penal, El Patrón convocó a la rueda de prensa para anunciar que estaba listo para “regresar por lo que es suyo” en el 2022.

“El próximo año estoy de regreso en una de las tres empresas que yo escoja para irme. No, no tengo ninguna sed de venganza. Mi venganza va a ser volver, que me vean feliz y caminando”, declaró el luchador.

Cabe destacar que este ya tuvo una participación destacada por la WWE, en donde se convirtió en Campeón Mundial en dos ocasiones, al igual que Campeón de los Estados Unidos y ganador del Money in the Bank.

Alberto del Rio, también conocido como El Patron, ha sido campeón máximo de la AAA en una ocasión. (Foto: twitter/@prideofmexico)

Desde el 2016, Alberto del Río se encuentra luchando en la escena independiente del wrestling. Incluso, se ha especulado sobre su posible retiro. Sin embargo, a sus 44 años, el luchador considerado como La Herencia de la Excelencia, se ha mostrado con todas las intenciones de volver a los encordados, tanto en la lucha libre, como en las artes marciales mixtas, deporte de contacto que también practica.

No está demás recordar que El Patrón es el mexicano con más éxitos en la escena internacional de la lucha libre (Rey Mysterio es estadounidense con ascendencia mexicana). Aunado a los reconocimientos que logró con la WWE, Del Rio también ha conseguido el máximo reconocimiento en la AAA y el CMLL. Por lo que mantiene una racha en la que, sin importar la empresa a la que llegue, logra alzarse con la máxima presea de la compañía.

De igual manera, el atleta ha manifestado su deseo por regresar a la WWE, al menos en una ocasión, para ser inducido al Salón de la Fama. Alberto comentó lo siguiente: “Quiero estar en la plataforma de los inmortales y ver ahí a mi familia en primera fila, a Ricardo Rodríguez presentándome al Salón de la Fama. Espero que la justicia divina me dé lo que merezco”.

Alberto del Rio fue declarado inocente tras las denuncias por violencia y agresión sexual por parte de su ex pareja. (Foto: twitter/ @PrideOfMexico)

Una de las empresas en las que también incursionar en el próximo año es AEW. A pesar de que esta se fundó en 2019, ha logrado el éxito rápidamente con la incorporación de súper estrellas de renombre mundial como Keny Omega, Daniel Bryan, CM Punk, Adam Cole, Chris Jericho, Big Show, entre otros. De hecho, la misma All Elite le ha declarado la “guerra” a la WWE por la preferencia de los aficionados.

El hecho de que Ricardo Rodríguez, amigo íntimo de Alberto El Patrón, se encuentre en la mesa de comentaristas en español de AEW, puede ser un factor importante para que el luchador mexicano se decida por intentar firmar con esta joven compañía. Por último, aparece Impact Wrestling, empresa un poco más longeva, con un reconocimiento menor a las dos anteriores.

Por último, Alberto del Rio se mostró agradecido con la justicia de Estados Unidos. “Yo pensé que estaba muerto porque de un día a otro pasé de ser del orgullo de México a ser un violador o un secuestrador. Estoy agradecido con las leyes de Estados Unidos, que después de investigar todo detalladamente, se determinó la verdad, yo nunca secuestré a nadie ni agredí a nadie sexualmente“. Recalcó.





