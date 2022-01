La ex estrella del fútbol italiano Antonio Cassano tiene coronavirus y se encuentra hospitalizado

Cassano tuvo un exitoso paso por la Sampdoria entre 2007 y 2011 (Getty Images)

El ex futbolista italiano Antonio Cassano, que había contraído el coronavirus hace unos días, fue ingresado en el Hospital San Martín de Génova por complicaciones con el coronavirus, contra el que no está vacunado, confirmó hoy su familia.

Cassano, de 40 años y que jugó en el Sampdoria y el bMadrid, entre otros clubes, había pasado los últimos días de 2021 y los de principios de año en aislamiento domiciliario después de contraer el virus, como había explicado su esposa, la futbolista Carolina Marcialis, en las redes sociales. Ella fue además quien llevó calma al contar que su estado no es grave: “Antonio está en el hospital, pero está bien”, posteó enojada contra los portales que indicaban lo contrario.

En las últimas horas su estado de salud se ha deteriorado, lo que ha hecho necesario hospitalizarlo en el departamento de enfermedades infecciosas del Hospital San Martino de Génova, según los medios locales.

Surgido de la cantera juvenil del Bari, Cassano se trasladó muy joven al Roma, equipo con el que ganó la Supercopa Italiana 2001, antes de pasar en enero de 2006 pasó al Real Madrid. A su regreso a Italia, el ex delantero vistió la camiseta del Sampdoria, el Milán, el Inter y el Parma, antes de volver al club genovés cerrar su carrera con el Sampdoria en 2017.Cassano, apodado “Fantantantonio” por sus seguidores, jugó con la selección de Italia desde 2003 y en 2012 fue subcampeón de Europa.

Italia registró este miércoles un nuevo récord de contagios, con casi 190.000 casos en 24 horas. Por eso, la nación europea está preparada para hacer que la vacunación para el COVID-19 sea obligatoria para las personas mayores de 50 años, en un intento de aliviar la presión sobre su servicio de salud y reducir las muertes.

Antonio Cassano fue elegido como el mejor futbolista joven de la Serie A en 2001 y 2003

Cassano supo ser un extraordinario jugador, pero nunca logró dar el salto de calidad: “No tenía la cabeza de un gran profesional de fútbol, él pensó que con poco entrenamiento iba a lograrlo todo. El talento lo tenía, pero si no te cuidás un poco, te pasa factura el tiempo. A los 30 años era un ex jugador y eso a uno le duele porque tenía un corazón enorme”, contó su ex compañero el argentino Leandro Cufré en diálogo con el programa Enganche de Radio Club 947 en marzo de 2020.

“Ni a Messi le vi hacer las cosas que hacía Antonio Cassano. Un día en un entrenamiento lo vi tirar un centro de taco. La pelota estaba yéndose al lateral, fue corriendo en contra y con el tacazo tiró el centro. Fue algo increíble. Las explico hoy y todavía me cuesta entender cómo lo hizo. De haber sido más profesional hubiera sido de los mejores del mundo sin ninguna duda”, recordó.

En enero de 2021, el italiano recordó los problemas que tuvo en el Real Madrid: “Al llegar Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo”, relató a la cadena italiana BOBO TV.

Al mismo tiempo, y después de asegurar que tras su llegada al conjunto blanco había alcanzado a descender 12 kilos, reconoció que con la llegada de su amigo Cannavaro en julio del 2006 volvió a aumentar de peso tras ingerir en exceso una reconocida pasta de crema de cacao y avellanas que se utiliza habitualmente para realizar diversos postres: “Nutella era uno de los patrocinadores del club y cada mes nos regalaban cinco kilos de producto”.

“En siete meses subí 14 kilos, la comía directamente desde el bote, a cucharadas, y todo me daba igual. Daba asco”, se lamentó el italiano.

