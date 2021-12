Erick Gutiérrez reveló con qué equipo de México tenía todo arreglado para su regreso

Erick Gutiérrez pudo llegar a Cruz Azul para este torneo (Foto: Twitter/ @GutiGalaviz)

La carrera de Erick Gutiérrez parecía acabar con el PSV Eindhoven. La falta de minutos hicieron pensar al mexicano en dejar de lado el sueño europeo y asentarse en un equipo donde tuviera mayor protagonismo y participación de juego. Fue en ese momento que las cosas cambiaron en su club, pues tras ocho meses sin jugar un minuto, el técnico Roger Schmidt, decidió recurrir de sus servicios. El canterano de los Tuzos del Pachuca reveló entrevista para Fox Sports qué equipo de la Liga MX pretendía ficharlo.

Fue así que el Guti aseguró que tenía todo pactado con Cruz Azul para llegar al campeonato mexicano y fuera repatriado por el conjunto de la Máquina: “De hecho en diciembre me iba a ir a México, ya tenía todo planeado. En el club hablaron conmigo y me comunicaron que no tenía chance de salir y cambió todo. Me comentaron que era un jugador importante dentro de la plantilla. Me quede un año más acá. Ya tenía todo arreglado con Cruz Azul, estoy muy agradecido con la directiva”, dijo el medio centro.

Recientemente los Celestes se hicieron de los servicios de Christian Tabó. El delantero uruguayo reforzará la delantera del conjunto de la Noria y posiblemente no habría llegado si Gutiérrez hubiera aterrizado en la capital mexicana. El pasado de Erick lo habría ligado al cuadro hidalguense de Pachuca, pero tras hablar con el técnico de su club, el seleccionado nacional decidió quedarse en el equipo que le abrió las puertas de el Viejo Continente.

Erick Gutiérrez pudo haber fichado con Cruz Azul y el técnico del PSV lo impidió (Foto: Vincent West/ REUTERS)

Asimismo el camino de Erick Gutiérrez tendrá que seguir con el PSV de Holanda. La institución de los Países Bajos es un club que es viejo conocido para jugadores mexicanos. Uno de los primeros futbolistas en emigrar con los Granjeros fue Carlos Salcido, en 2006 y tras su actuación en la Copa del Mundo de Alemania de dicho año, el jalisciense llegó al PSV. Posteriormente, tanto Francisco Maza Rodríguez, Andrés Guardado e Hirving Lozano siguieron los pasos de Salcido para portar los colores rayados.

El 26 de octubre de 2013, Gutiérrez debutó con Pachuca. Fue parte de la camada de Hirving Lozano, Jurgen Damm y Rodolfo Pizarro. Los jóvenes jugadores consiguieron el campeonato de Pachuca en el Clausura 2016 frente a los Rayados de Monterrey y posteriormente fueron vendidos a clubes mexicanos o del exterior; Chucky al PSV, Damm a Tigres, Pizarro a Chivas y Gutiérrez, el último, también a rojiblancos neerlandeses.

El mediocentro de 26 años de edad ha tenido minutos en 10 de los 18 partidos que su equipo suma durante la Eredivisie. En dos ocasiones ha participado como asistidor de sus compañeros para concretar el gol y únicamente ha recibido una amarilla. Mientras que en la Europa League ha jugado cuatro partidos de los seis que ha tenido su cuadro. En la competición internacional todos los cotejos los ha iniciado como titular.

Erick Gutiérrez ha participado en 14 juegos de los 22 que ha tenido su club durante la temporada (Foto: Twitter/ @Gutigalavizz)

El Guti es uno de los pocos mexicanos que ha tenido participación en su club de Europa. Junto a Andrés Guardado, Edson Álvarez y Raúl Jiménez son los futbolistas aztecas con más regularidad dentro de las ligas internacionales. En contraparte, Lozano, Lainez, Jesús Tecatito Corona y Héctor Herrera han tenido que picar piedra para ganarse la confianza de sus respectivos entrenadores. Por lo que el momento que atraviesa Erick tendrá que ser aprovechado para seguir siendo titular en el PSV y aspirar a la Selección Mexicana de Futbol.

