Duro análisis de Buffon sobre el día que Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus: “Nos hizo perder el ADN”

Gianluigi Buffon opinó sobre el paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus (Foto: REUTERS)

Cuando Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus desde el Real Madrid, la intención del club italiano era sumar a una figura de primer nivel para trasladar su poder en Italia al plano europeo y pelear por la UEFA Champions League. No logró el objetivo, lo que le generó algunas críticas y análisis, como el del experimentado arquero italiano Gianluigi Buffon, quien hizo una fuerte reflexión sobre el paso de CR7 por Turín.

En una charla exclusiva con Hristo Stoichkov para el canal deportivo TUND de México, Gigi Buffon confesó que la unidad y la comunión que existía en el vestuario de la Vecchia Signora se perdió cuando el astro portugués hizo su desembarco en Italia.

“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions League el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió. Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo”, aseguró actual portero del Parma.

Gianluigi Buffon y Cristiano Ronaldo fueron campeones de la Serie A con la Juventus (Foto: REUTERS)

Buffon cree que antes de la llegada de Cristiano estuvieron muy cerca de ser campeones de Europa porque en la Juve existía un gran espíritu colectivo, algo que quedó en segundo plano cuando se les unió el artillero luso. “Cuando llegamos a la final de la Champions en 2017 fue porque éramos un equipo experimentado y funcionábamos como una unidad. Había esa competencia dentro del grupo por los puestos en el once. Eso lo perdimos con Ronaldo”, apuntó.

Es algo similar a lo que en alguna oportunidades señaló Leonardo Bonucci, quien meses atrás hizo algunos comentarios similares sobre la influencia de Ronaldo en la Juventus. “Sólo entrenar con él nos dio algo extra, pero inconscientemente los jugadores empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos. Empezamos a quedarnos un poco cortos en nuestro trabajo diario, la humildad, el sacrificio, las ganas de estar al día con tu compañero de equipo. En los últimos años, creo que puedes ver eso”, aseguró Bonucci en una entrevista a The Athletic.

Gianluigi Buffon no descartó retirarse en el fútbol de los Estados Unidos (Foto: REUTERS)

A sus 43 años, después de muchas temporadas como uno de los mejores en la élite, Gigi Buffon sigue activo y confesó que no tiene pensado retirarse. Además, comentó que no descarta jugar fuera de Italia otra vez: “No haber ganado la Champions League es lo que mantiene vivo mi espíritu competitivo. Estoy en buena forma y respeto mi profesión por ello. Quizá si la hubiera ganado me habría retirado porque no tendría ningún objetivo importante que alcanzar. Me gustaría jugar en México o en Estados Unidos. Me gustaría tener estas experiencias, pero veremos qué pasa. Después no sé si seré directivo o entrenador.”

También fue consultado sobre quiénes son los mejores porteros en la actualidad y no dudó en dar la lista de sus favoritos. “Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma, Navas... No tengo ninguno que esté por encima de los demás. Donnarumma es el que puede subir ese escalón, tiene el potencial para destacar sobre los demás dentro de un año”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: