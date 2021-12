Un club español ganó un premio millonario en la lotería navideña y lo repartió entre sus integrantes

Atlético Basauri celebró la obtención del premio (web Atlético Basauri)

Un club de balonmano español, el Atlético Basauri, ha repartido 150 millones de euros del segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, después de que el número 72.119, que estaba en su poder, cayera íntegramente en Basauri (Vizcaya).

La administración ubicada en la calle Nagusia, 9 decidió distribuir la mayor parte del premio obtenido entre los miembros que forman parte del club de balonmano de esta localidad.

Se trata del Atlético Basauri Balonmano Club-Basauri Eskubaloi Taldea, que ha repartido 120 series, unos 150 millones de euros, en participaciones entre los integrantes de sus equipos, familiares y aficionados.

El club repartió 150 millones de euros (Reuters)

Tras repartir la millonaria cifra, el presidente de la entidad José Ángel García se pronunció en diálogo con el programa radial El Larguero, y aseguró que el número escogido fue totalmente al azar, ya que ellos pretendían apostar por una cifra que hiciera alusión a la historia del club.

“Ha sido una locura de día. Fue al azar, aunque buscábamos un número que representara el 35 aniversario del club. No lo encontramos y nos ofrecieron ese número. Dijimos que venga, adelante con ese número”, relató.

Al ser consultado sobre cómo se enteró de tamaña noticia, el directivo explicó que no estaba mirando el sorteo: “Me llamaron unas compañeras que lo estaban viendo y me dijeron que nos había tocado el segundo premio. Yo me iba de vacaciones al pueblo y me quedé con las maletas hechas”.

Finalmente, advirtió que parte del premio irá destinado a mejorar las divisiones inferiores de la institución: “Es el objetivo del club, que los niños del pueblo puedan jugar balonmano, que se los forme y que lleguen lo más lejos posible. Si es con nosotros, mejor”.

Atlético Basauri ganó con el número 72.119 (web Atlético Basauri)

La propietaria de la administración, María José Berzosa, que secundaba la huelga de loteros y ha abierto el establecimiento al saber que había repartido el segundo premio, ha señalado que de las 172 series consignadas vendió 120 al club de balonmano, devolvió una treintena de series y distribuyó por ventanilla el resto en pequeñas participaciones.

Esto supone unos 150 millones de euros repartidos por el club y alrededor de 27 millones en ventanilla. El presidente del club de balonmano, José Ángel García, por último confesó que han repartido entre alrededor de 400 familias las 120 series en pequeñas participaciones de tres euros.

De los tres euros, 2,40 son para el comprador de la participación, por lo que le corresponde un premio de 15.000 euros por cada uno, y sesenta céntimos correspondían a un donativo para el club, por lo que el club ingresaría por este concepto un total de treinta millones de euros.

El Club nació en 1986 y cuenta con más de trescientos jugadores y jugadoras de distintas categorías.





SEGUIR LEYENDO