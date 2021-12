Cuál sería el nuevo refuerzo de Toluca proveniente de Tigres

Toluca estaría incorporando a Jordan Sierra de los Tigres de la UANL. (Foto: Cuartoscuro)

Jordan Sierra, jugador de 24 años de edad, no seguirá en los Tigres de la UANL para el Clausura 2022, debido a que ya tendría otro club en México para el siguiente torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX. De acuerdo con la periodista, Blanca Ríos los Diablos Rojos de Toluca son el equipo que estaría adquiriendo los servicios del mediocampista ecuatoriano.

Jordan Sierra disputó solamente 22 partidos con la playera felina, en donde no tuvo la oportunidad de marcar gol, pero obtuvo tres asistencias. Además, no logró afianzarse como titular y siempre fue un elemento de cambio en el equipo. A pesar de haber llegado durante la gestión de Ricardo Ferretti, con El Piojo no pudo disputar un solo minuto en el Apertura 2021. El ecuatoriano tuvo que competir por el lugar de los once iniciales contra Guido Pizarro, Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón.

Por este motivo, en días recientes, algunos medios cercanos al entorno de la institución felina dieron a conocer que tanto el técnico Miguel Herrera y su cuerpo técnico no tienen en planes contar con Jordan Sierra. Caso similar al del colombiano, Francisco Meza quien termina contrato y no hay interés en ambas partes de renovarlo.

Jordan Sierra no pudo disputar ningún minuto con los Tigres de la UANL en el Apertura 2021. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Hasta ahora, en este periodo transferencia invernal, el equipo de Toluca es uno de los equipos que más movimientos han realizado en la Liga MX. Luego, del fracaso del equipo choricero en el Grita México A21 que quedó en la etapa de repechaje, tras ser eliminados por los Pumas de la UNAM en el Estadio Nemesio Diez.

A raíz de ello, la directiva escarlata hizo oficial la destitución de Hernán Cristante como director técnico y contrató a Ignacio Ambriz. Luego de su corta estadía en la Segunda División de España con el Deportivo Huesca. Antes de su partida al país ibérico, Nacho logró ser campeón en el Guard1anes 2020 con los Esmeraldas de León.

Por otro lado, el plantel de los Diablos Rojos ya inició la pretemporada al mando de Nacho, lo hizo con las distintas bajas anunciadas por el propio club como la de Felipe Pardo, Miguel Barbieri que finaliza su préstamo, José Juan Vázquez que fue transferido a los Xolos de Tijuana, Rodrigo Salinas, Antonio Ríos y Rubens Sambueza, que reciente se incorporó al Atlético de San Luis.

Asimismo, tras estas bajas, están con la mentalidad de refrescar a la plantilla de jugadores. La directiva ya ha comenzado a moverse para los posibles refuerzos y ha puesto la mira en distintos jugadores de jerarquía en el fútbol mexicano como Leonardo Fernández de los Tigres, Jean Meneses y Fernando Navarro de León y por último, Daniel Álvarez del Puebla.

El uruguayo Leo Fernández podría regresar al Toluca para el Clausura 2022. Sin embargo, también podría llegar a Santos Laguna. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Uno de los jugadores que más ilusión le hace a los aficionados del Toluca es el uruguayo Leo Fernández, que estaría viviendo su segunda etapa en el conjunto mexiquense. En su primera etapa logró ser un jugador destacado con la playera roja. Sin embargo, algunos medios han mencionado que otro equipo estaría en la pelea por adquirir los servicios del charrúa, se trata de Santos Laguna. Tras la venta de Diego Valdés al América por una cifra que ronda los USD 7 millones, habrían hecho una oferta a Tigres.

El ex futbolista de los Gallos Blancos de Querétaro se estaría convirtiendo en el primer refuerzo de los Diablos Rojos, a falta del anuncio oficial. Cabe mencionar que finaliza contrato con los regiomontanos el próximo 31 de diciembre, por lo que llegará como agente libre y de forma gratuita.

SEGUIR LEYENDO: