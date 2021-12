La brutal crítica de André Marín al Atlas: “Los ayudaron descaradamente”

El analista de Fox Sports criticó al arbitraje y las ayudas del mismo hacia los Rojinegros a lo largo de la pasada liguilla (Foto: Instagram/@andremarinpuig // LIGA MX)

El título de la Liga MX obtenido por los rojinegros del Atlas este domingo en el Estadio Jalisco ante la Fiera de León provocó el júbilo de toda la afición rojinegra que esperó pacientemente durante 70 años. Sin embargo, algunos aficionados de otros clubes y distintos medios de comunicación hicieron hincapié en la polémica generada por las decisiones arbitrales que “ayudaron” al conjunto tapatío a lo largo de toda la liguilla y sobre todo en la gran final.

Uno de los más críticos fue André Marín, reconocido comentarista deportivo que no se quedó callado y se lanzó contra el arbitraje por lo acontecido en el duelo de vuelta disputado en tierras jaliscienses.

“Veo, leo, escucho, como que nadie quiere hablar del tema. El Atlas es un justo y merecido campeón del futbol mexicano. Yo entiendo que Arturo Brizio tiene muchos amigos en los medios de comunicación y yo soy amigo de Arturo Brizio, pero sí me siento con la obligación de decir que nunca en mi vida, en 35 años de carrera, viendo y transmitiendo liguillas en el futbol mexicano, nunca vi que en una liguilla el arbitraje empujara tanto a un equipo”, expresó el analista durante el programa de Fox Sports Radio México.

La polémica se hizo presente en el partido de vuelta de la gran final del futbol mexicano (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Cierto sector de seguidores del fútbol mexicano no dejaron de lado las distintas situaciones que ocurrieron en las fases eliminatorias de los Zorros. Comenzando en los cuartos de final cuando el silbante central marcó un penal inexistente contra Monterrey que permitió a Julio Furch marcar el gol que a la postre significó la calificación de los dirigidos por Diego Cocca hacia las semifinales.

Ya en la antesala de la gran final el rival en turno eran los Pumas de la UNAM. En el encuentro de vuelta la controversia volvió a desatarse tras una jugada en el área rojinegra que provocó una fractura de nariz del delantero universitario Juan Ignacio Dinenno. Para sorpresa de todos los espectadores, el cuerpo arbitral determinó que la brusca acción no ameritaba la marcación de la pena máxima en contra de los tapatíos. Esto hubiera podido significar la eliminación de la escuadra atlista del torneo.

Un fuera de lugar aparentemente claro en el gol de Aldo Rocha durante la gran final y un penal no marcado sobre Ángel Mena de León de nueva cuenta generaron sospechas y malas interpretaciones entre diferentes personajes de los medios mexicanos. Esto terminó de manchar el tan esperado campeonato rojinegro, a pesar de que los jugadores en la cancha demostraron que eran merecedores del título.

Los Zorros levantaron el titulo de la Liga Mx después de una espera de 70 años (Foto: Francisco Guasco/EFE)

“Los ayudaron descaradamente contra Monterrey en cuartos, los ayudaron descaradamente en semis contra Pumas y los ayudaron descaradamente en la final contra León. Así lo veo”, señaló André Marín.

Además, durante el mismo programa de Fox Sports, el panel recalcó lo poco ético que resulta que Iñigo Riestra funja actualmente con Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol y jefe directo de Arturo Brizio, quien es presidente de la comisión de árbitros. El mencionado es el hermano de José Riestra, actual presidente del Club Atlas, lo que ha generado disgusto entre los medios.

“Para mí es increíble que el presidente del Atlas tenga a su hermano trabajando como secretario general de la Federación Mexicana y que sea el encargado del arbitraje, eso me parece algo que no está bien en el futbol mexicano. Eso no le quita el merito al Atlas. Atlas es digno campeón en la cancha”, añadió Rubén Rodríguez durante la transmisión.

