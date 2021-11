Puebla vs León: dónde y a qué hora ver la ida de los cuartos de final

Ambos equipos se miden en fuerzas en la liguilla (Fotos: Club León - Puebla F.C.)

Los cuartos de final ya vieron sus primeros minutos de acción el día de ayer con encuentros que, para muchos expertos del mundo deportivo en México, prometían mayor espectáculo, pero únicamente quedaron en lo que dictaban las expectativas.

Hoy, en el segundo día de acciones dentro de la Liguilla del balompié azteca, Puebla tendrá la complicada tarea de recibir a los Esmeraldas del León, en la capital angelina. A pesar de que el equipo poblano podría pegar primero en casa, también manejan mayor presión debido a que la posición en la tabla favorece al conjunto felino.

Cuándo: jueves 25 de noviembre

Dónde: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 19:00 horas del centro de México

Transmisión: Azteca 7, ESPN y Star+

Ambos equipos quieren aferrarse a mantenerse dentro de la Fiesta Grande del fútbol mexicano y así no perder las esperanzas de contender por el título de monarca. Las aspiraciones de ambos no dan como favorito a cualquiera y se espera que el duelo esté cargado de muchas emociones. Puebla demostró el pasado fin de semana que no se les puede dar por vencidos ante cualquiera de las circunstancias y nuevamente tendrán la oportunidad de demostrarlo desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Puebla venció a Chivas en el repechaje y está dentro de la fase final (Foto: Instagram/@clubpuebla)

El conjunto camotero llegó a esta fase por medio de la reclasificación, en la cuál enfrentó al cuadro de Guadalajara y lo venció por la vía de los penales. El encuentro daba un panorama sombrío para los dirigidos por Nicolás Larcamón, quienes se encontraron dos veces abajo en el marcador frente a las Chivas. No obstante, el combinado de la Franja se mantuvo ofendiendo al cuadro tapatío y consiguieron igualar los marcadores.

Una vez que la clasificación se puso en juego desde los once pasos, Antony Silva, guardameta camotero, se vistió de héroe y clasificó a los de la Angelópolis a playoffs.

“Creí que éramos capaces, sabía que a este grupo nunca hay que darlo por muerto, aún muerto. Después también tenemos ese Dios que nos acompaña, que nos quiere y nos ayuda a enderezar la portería”, señaló Nicolás Larcamón en conferencia de prensa el día de ayer.

“Lo más destacable es la manera en la que el equipo se mantuvo firme en los momentos difíciles. Estoy orgulloso por lo que fuimos en los momentos adversos de la fase regular”, señaló el técnico de Puebla.

Antony Silva fue clave para ganar el encuentro (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Por otro lado, el cuadro de León se mantuvo dentro de los primeros cuatro puestos de la clasificación general con un total de 29 puntos conseguidos. Por lo tanto, obtuvo su pase directo a la siguiente ronda.

“Yo creo que hay una motivación extra más que estar en la Liguilla, saber lo que se juega, mis futbolistas tienen experiencia, yo tengo experiencia en Libertadores, Sudamericana, jugando por cosas importantes en los equipos que dirigí”, señaló Ariel Holan, técnico esmeralda, en conferencia de prensa.

La última ocasión en la que ambos equipos se vieron las caras en la Liguilla fue hace un año, durante el Apertura 2020. En dicha serie, León avanzó a las semifinales. En la ida, desde Puebla, el equipo local se llevó la victoria 2-1. Pero desde León, La Fiera firmó su pase con un marcador de 2-0.

La última vez que se vieron las caras en finales del fútbol mexicano, León sobrepasó a Puebla y finalizaron el certamen como campeones (Foto: Omar Martinez/REUTERS)

Durante sus últimos cinco encuentros, la balanza se ha inclinado ligeramente a favor de los esmeraldas con tres victorias y dos juegos ganados a favor de Puebla. Ocho tantos a favor de León y cinco en contra.

SEGUIR LEYENDO: