La dura crítica de André Marín al repechaje de la Liga MX: “los mediocres del campeonato”

André Marín aseguró que la repesca del futbol mexicano es para mediocres (Foto: Instagram/@andremarinpuig // LIGA MX)

El repechaje de la Liga MX comenzará este fin de semana para definir las llaves de los cuartos de final del torneo Grita México A2021. Los encuentros se llevarán a cabo los días sábado 20 y domingo 21 de noviembre. Entre los aspirantes a llegar a la fase final se encuentran Santos contra San Luis, Puebla contra Chivas; Toluca frente a Pumas y Cruz Azul ante Monterrey. Quien no ve a ningún club con aspiraciones de compaeonar es André Marín.

El comunicador expresó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que a diferencia de años anteriores, donde los equipos tienen chances de lograr el título, este año piensa que de las ocho escuadras no podrá levantar el trofeo ninguno.

“Es un torneo terriblemente injusto. Hay algunos que por historia se tenían que clasificar. Hay otros que si quedan eliminados no pasa nada. Lo que sí, es que a diferencia de otros años en donde del repechaje ha salido el campeón, en esta ocasión no lo veo. No veo a ningún equipo capaz de salir del repechaje y ser campeón de liga”, aseveró el panelista de Fox Sports.

Pumas accedió ala repesca tras ganar 4 a 3 al Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2021 (Foto: Twitter/@PumasMX)

Hay que recordar que el torneo en la fase regular para distintos medios de comunicación fue mediocre, aunque algunos otros personajes como Santiago Solari, técnico de las Águilas del América, creen que es un formato en el que cualquiera puede ganar y es sumamente parejo: “Es muy competitivo el torneo y es muy difícil ganar”, expresó en el pasado mes de octubre.

Lo cierto es que solamente el equipo de Solari pudo separarse del resto. Los azulcremas lograron cosechar 35 unidades. Mientras que el segundo, que fueron los Zorros del Atlas, hicieron 29. De esa manera, entre el lugar número dos y el doce del torneo hubo una diferencia de 9 puntos, ya que San Luis hizo 20.

Sumado a ello, hubo otros dos conjuntos que lograron la misma cantidad de puntos que el San Luis y por diferencia de goles quedaron fuera de la Fiesta Grande. Asimismo, solamente seis clubes quedaron fuera de la fase de playoffs.

Cruz Azul enfrentará a Monterrey en el repechaje de la Liga MX 2021 (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Anteriormente, tanto Pumas como Chivas han podido ser campeones cuando avanzaron a en noveno lugar en 2004 y 2006, respectivamente. Los Felinos se colaron a la liguilla en el noveno lugar y para aquel entonces se formaban tres grupos de seis equipos donde avanzaban los primeros dos de cada sector y los dos mejores terceros. De ese modo, los auriazules fueron campeones del Apertura 2004.

El Rebaño Sagrado fue campeón del Apertura 2006 cuando superaron a Veracruz 6 a 1 en repechaje. En cuartos de final pasaron sobre Cruz Azul y en la semifinal borraron a su acérrimo rival, las Águilas del América. En la final ganaron ante los Choriceros del Toluca 2 a 1.

André Marín también añadió que la curiosidad por ver los partidos que darán lugar en la siguiente fase es latente: “Tengo curiosidad por saber si los entrenadores saldrán a meter gol o a no recibir. En una de esas hasta definición por penales tenemos el fin de semana. Los equipos que jugarán son los mediocres del campeonato”.

El especialista es uno de los principales críticos de la Liga MX. Constantemente comparte sus puntos de vista donde ha mencionado que el futbol mexicano es meramente un negocio: “Con la pandemia es necesario y urgente más partidos, más gente, más televisión y más consumo. Básicamente por eso se hace la repesca”, culminó.

