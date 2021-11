México quedó fuera del top 10 del ranking de la FIFA: EEUU lo supera

(Foto: Twitter/@miseleccionmx)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación ha actualizado su ranking de selecciones nacionales tras las más recientes jornadas de partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. Entre los cambios más llamativos está que la Selección Mexicana quedó fuera de los diez primeros lugares y que su máximo rival, Estados Unidos, quedó mejor clasificado.

Las malas noticias no paran en el seno del fútbol mexicano. No sólo se perdió el primer puesto en la tabla de la Octagonal Final de la Concacaf con las dos últimas derrotas, sino que además, el objetivo de colocarse dentro de las primeras sietes selecciones en el ranking para ser cabeza de serie en el Mundial, queda ya lejos de ser una realidad.

El conjunto que dirige Gerardo Tata Martino fue relegado a la decimacuarta posición en la clasificación de FIFA con 1,638.76 puntos, lo que significó que perdieron cinco lugares. Mientras tanto, los estadounidense ganaron un puesto (pasaron del decimotercero al decimosegundo) y ello les fue suficiente para rebasar a México.

La Selección Mexicana vive uno de sus momentos más tensos en la administración del argentino Martino en el banquillo. Si bien, el entrenador ha querido quitar relevancia a las derrotas consecutivas ante Estados Unidos y recientemente a los descalabros en la Octagonal Final, la afición mexicana ha empezado a exigir su renuncia desde las tribunas de los estadios y a través de las redes sociales.

Foto de archivo del DT de México Gerardo Martino. Estadio Azteca, Ciudad de México. 10 de octubre de 2021. REUTERS/Henry Romero

“No es una cuestión de perder tres partidos con Estados Unidos. La situación es poder seguir recuperándonos en la eliminatoria, jugamos una eliminatoria. No es que Estados Unidos me ha vencido a mí. No es un enfrentamiento personal. Entiendo la importancia que tiene tener tres derrotas ante un rival, al que los mexicanos siempre quieren ganarle, pero lo más importante es recuperar el paso en la eliminatoria”, dijo el técnico tras perder el juego dos por cero ante el conjunto de las Barras y las Estrellas el pasado doce de noviembre.

Después del duelo ante Canadá, Martino aseguró que confía en retomar el rumbo en lo que resta de eliminatoria y dejó claro que renunciar no es una opción cercana: “sigo convencido que todos vamos en la misma dirección. Hay que buscar mejorar, en la parte futbolística, en el trabajo defensivo y achicar los errores, que en los últimos partidos, nos han hecho perder los juegos. Se me ocurre mejorar, nada más que eso, ninguna otra cosa”.

A nivel Concacaf, antes de los encuentros ante Canadá y Estados Unidos, ambos con la derrota como resultado, el Tri lideraba en solitario el torneo clasificatorio con 14 puntos. Ahora, se ubica en la tercera posición y Panamá ya cuenta con la misma cantidad de puntos (pero menor diferencia de goles, por eso el orden en la tabla).

Los próximos duelos eliminatorios para México serán en enero y febrero de 2022. Visitará primero a Jamaica y luego viajará a la capital mexicana para recibir a Costa Rica y después a Panamá.

