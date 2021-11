Cuauhtémoc Blanco o Landon Donovan: quién es el preferido de Ricardo Pepi

(Video: Cortesía ESPN)

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de los Estados Unidos el viernes 12 de noviembre a las 20:10 horas (Tiempo del Centro de México). Un futbolista que estuvo entre la espada y la pared para decidir con qué nación jugaría fue Ricardo Daniel Pepi. Previo al partido, fue cuestionado para que eligiera entre Cuauhtémoc Blanco y Landon Donovan.

El delantero de 18 años de edad cumplía con la doble nacionalidad al nacer en el país norteamericano y tener ascendencia mexicana. Por lo que pudo elegir entre formar parte de los aztecas y el país de las barras y las estrellas.

En entrevista para ESPN, el jugador del FC Dallas fue cuestionado sobre distintos temas, uno de ellos fue sobre qué jugador prefería. Las opciones que le dieron fueron nada más y nada menos que dos de los estandartes el futbol de la Concacaf. Por un lado Cuauhtémoc Blanco y por el otro Landon Donovan, quienes se convirtieron en leyendas de sus países.

Ricardo Pepi fue cuestionado para saber quién era mejor entre Blanco y Donovan (Fotos: Instagram @pepi_ricardo / @landondonovan1 // AP)

De esa manera, Pepi dijo: “Yo vi a los dos jugadores. Si me tocara escoger a uno no pudiera”, comentó el atacante. Sumado a lo anterior, el jugador dijo que sí celebraría un gol en caso de anotar en el cotejo del viernes, que se llevará a cabo en el TQL Stadium, casa de los Cincinnati Bengals de la NFL.

Tanto los nombres de Blanco y Donovan están en la historia de sus selecciones. Por su parte, el canterano del Club América es el tercer goleador histórico de la Selección Mexicana de Futbol con 38 goles. Y la estrella del LA Galaxy es el máximo anotador junto a Clint Dempsey con 57 tantos.

La sección en la que participó Ricardo en el programa de ESPN se llamó ¿Qué elegirías?. Asimismo, el militante de la MLS prefirió los Tacos al Pastor sobre un Club Sándwich, los Mariachis sobre la música country, la comida con salsa picante por encima de la que no lleva y la Estatúa de la Libertad por el Ángel de la Independencia.

Ricardo Pepi jugará con los Estados Unidos el 12 de noviembre contra México (Foto: Chuck Burton/ Reuters)

En días recientes Ricardo Pepi estuvo en la mira de los medios de comunicación por la elección que tendría para su futuro futbolístico. Cuando tomó la decisión de que se desempeñaría portando la playera norteamericana, aseveró: “Nací y crecí en USA. Este país me ha dado a mi y a mi familia un hogar, así como las posibilidades para poder lograr mis sueños. Me ha apoyado y me ha enseñado que cuando trabajas duro, serás recompensado”.

La determinación no la realizó de manera individual, pues todo lo platicó con sus padres, para que entre ellos y su familia optaran por la mejor vertiente para Pepi.

Otros futbolistas que se vieron en la misma situación que el atacante de los FC Dallas fueron Julián Araujo y David Ochoa. Tanto el lateral derecho de Los Ángeles Football Club y el portero del Real Salt Lake City quisieron jugar para el Tricolor de México.

Ricardo Pepi decidió jugar para los Estados Unidos (Foto: Chuck Burton/ Reuters)

En dos días los Estados Unidos enfrentarán a México en casa. Si Ricardo Pepi inicia como titular tendrá la posibilidad de mover las redes ante los mexicanos: “Yo he platicado con mi familia de esto y yo les dije que sí yo meto gol yo celebro pero no es nada contra México. Yo lo celebro porque soy feliz. Es un momento de felicidad, soy un delantero, me gusta meter goles y por eso lo celebraría”, añadió en la misma comparecencia de ESPN.

