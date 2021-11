“Se lo voy a dejar a Dios en sus manos”: Joao Maleck, tranquilo ante posibilidad de regresar a prisión

A once meses de haber salido de prisión, el joven futbolista Joao Maleck sigue enfrentando la justicia por haberle quitado la vida a una pareja de recién casados luego de impactarse con ellos en su automóvil en junio de 2019.

Este jueves, el delantero de Coras FC de Nayarit, de la Liga Premier MX, tuvo una audiencia en el Supremo Tribunal de Justicia en Guadalajara, Jalisco, luego de que la familia de las víctimas apelaron su sentencia para exigir que se aumentara su pena de acuerdo a la ley. Al salir, Maleck aseguró a la prensa estar tranquilo a pesar del complicado panorama, pues se dijo dispuesto a apoyar económicamente a los huérfanos de la pareja.

Sin embargo, admitió que no quiere regresar a prisión, aunque dejará en manos de Dios y de las autoridades judiciales su futuro.

El ex jugador del Porto FC (Portugal) y Sevilla FC (España) señaló que su vida y la de su familia ha cambiado bastante desde el accidente automovilístico, por lo que afirmó tener mucho sentimiento de que la gente piense que no le pesó la muerte de María y Alejandro.

“Mucha gente me ve en el campo y dice ‘ay no le importa mucho o se le olvidó’, pero a todos lados me paro y escucho comentarios. Por lo mismo en redes sociales yo no tengo, cerré todas mis redes sociales porque ahí se la pasan no solo insultándome a mí, puedo tolerar muchas cosas, pero a mi familia, se meten con mi familia, con mis seres queridos y eso sí me duele bastante la verdad”