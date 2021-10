El día que Javier Sahagún humilló al América en vivo

Javier Sahagún tuvo un episodio muy peculiar con el Club América. (Fotos: Facebook/Pelota Azteca - Fut // Club América)

Javier Sahagún era uno de los periodistas más respetados de la industria deportiva. Se ganó ese sitio a pulso gracias al trabajo que realizó durante muchos años en la cobertura de partidos de futbol de la Liga MX y también con sus inolvidables crónicas en la WWE, en la que se encargaba de transmitir junto a Jorge Pietrasanta la acciones de Monday Night RAW, una de las dos marcas principales de la compañía de Vince McMahon.

Sin embargo, a pesar del buen prestigio que supo cosechar, también hubo momentos en los que recibió fuertes llamadas de atención. Una de ellas involucra al América, club que no era de su agrado. Así lo contó en una entrevista del año 2020 para La Capital Deportiva. Sahagún era conductor del programa Zona Chiva, emisión destinada a los aficionados del Rebaño Sagrado. En una transmisión de aquel programa llevó a cabo una acción que le acarreó diversos comentarios.

El periodista siempre se declaró aficionado de las Chivas, aunque también tenía simpatía por Pumas. En un programa de Zona Chiva, llegó a la transmisión sin darse cuenta de que portaba una cortaba con los colores amarillo y azul, los cuales caracterizan al equipo de Coapa. Al darse cuenta de ese incidente, de inmediato todos los presentes comenzaron a cuestionarlo por esa prenda.

Javier Sahagún marcó una era en la televisión deportiva. (Foto: Twitter/@quientendencia)

Y es que Sahagún jamás ocultó sus predilecciones. “Es un equipo que me cae mal. Yo venía de traje, no es que yo llegara de traje, pero ese día llegué de traje. Traía una corbata azul y amarillo. Alguien me dijo, ya al aire: ´traes una corbata del América´. La veo y dije: ´no puede ser, a ver´yo en este momento la escupo y la tiro al suelo. No es necesario. Me quedé con el personaje en ese momento”, recordó para el canal de YouTube La Capital Deportiva.

Sahagún reconoció que aquel episodio le valió un breve llamado de atención. “Estás al aire y estás en una cadena de Televisa. El tema ´oye te la llevaste muy lejos´, fue cuando salimos del aire”, recordó el periodista, quien nunca dejó que su fobia al club azulcrema interfiriera en sus trabajos de color.

Sin embargo, el cronista recordó que nunca sufrió censura y que siempre apostó por el profesionalismo. “A mí nunca me pasó eso. No, si supieran lo que yo hice ahí, lo que dije al aire. A lo mejor mucha gente se quedó con la impresión de que yo, como cronista, hice colores del América. Hice colores del América cuando fue campeón. Cuando eres profesional, cuando es tu trabajo, lo tienes que hacer a tope, lo tienes que hacer de la mejor manera posible, para satisfacer a la gente que lo está viendo”, apuntó el comunicador.

Javier Sahagún siempre contó con el cariño y admiración de sus compañeros en Televisa Deportes (Foto: Twitter/@laloluna)

Javier Sahagún fue un reconocido cronista durante todos los años que trabajó en la televisora de Chapultepec. Sus reportajes de color eran sumamente esperado en las noches de los domingos. El programa estelar de Televisa Deportes, La Jugada, siempre contaba con sus piezas para darle sabor a los partidos que se habían jugado el fin de semana.

Más tarde, con su llegada a la narración de la WWE, su popularidad creció de manera exponencial entre las nuevas generaciones, que en un principio lo criticaban pero con el tiempo aceptaron su estilo. Sahagún también incursionó en la narración de boxeo, deporte del que era muy apasionado.

