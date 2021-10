Los guiños de Carlos Salcedo al América que enfurecieron a la afición de Tigres

Carlos Salcedo fue suplente y no tuvo minutos en el último enfrentamiento entre Tigres y América (Foto: Twitter@FoxSportsMX)

Carlos Salcedo ha perdido la titularidad con Tigres. En los últimos meses se ha hablado más de su debut como cantante que de sus actuaciones en el terreno de juego. El defensor ha caracterizado su carrera por las polémicas que la rodean. Para continuar con está línea, el central se convirtió en tendencia en Twitter debido a que marcó como favoritos unas publicaciones referentes al América.

El defensor mexicano solamente ha disputado uno de los últimos cinco encuentros de Tigres. De hecho, en la jornada pasada, Salcedo se tuvo que conformar con ver el juego contra las Águilas desde la banca. La polémica llegó unas horas después del partido, ya que el Titan mostró su gusto por una publicación que resaltaba el nivel que tuvo Guillermo Ochoa, catalogándolo como figura en la victoria de América sobre Tigres.

Este acto enfureció a los aficionados felinos. El equipo dirigido por Miguel Herrera visitó la capital del país, jugó en el Estadio Azteca y cayó por 1 - 0 ante el equipo de Santiago Solari. Por si la derrota no era suficiente para la hinchada, ahora debían de ver a uno de sus defensores mostrar su apoyo a un jugador rival, quien fue un culpable directo de la derrota de su equipo.

La victoria del América sobre Tigres le sirvió para asegurar el liderato general, mientras que los felinos comparten la cuarta posición con León (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Por si fuera poco, el Titan no paró ahí. Continuó con una publicación de Miguel Layún (hombre que puso una asistencia para el gol que definió el partido). En su post, Layún hizo alusión a la suma de tres puntos para su equipo, cerrando con un “Vamos carajo!!”. Y fue este el tuit que resultó ser del agrado de Salcedo.

Si la afición había tenido problemas con el jugador desde hace algunas temporadas, ahora la tensión se incrementa. Aunado al enojo de los aficionados, estas acciones sirvieron para generar especulación e incrementar los rumores que dirigen una salida de Carlos Salcedo del equipo universitario.

Usuarios de la red social emprendieron una pequeña investigación en las publicaciones del defensor mexicano, llegaron hasta el año 2012 y ahí se encontraron publicaciones en las que Salcedo mostraba su apoyo al América, alentándolo en el clásico nacional ante Chivas y celebrando sus victorias.

Con estas acciones también se llegó a suponer su llegada al equipo de Las Águilas, sin embargo, todo quedó en especulaciones.

Tigres es el cuarto lugar general del torneo, sin embargo, su posición puede cambiar en las dos últimas jornadas (Foto: Abbas Ali/EFE/EPA)

Otro equipo al que se le ha vinculado es Chivas. Hay que recordar que el rebaño fue el equipo con el que Salcedo hizo su debut en el fútbol mexicano. Tras su paso por Guadalajara, el central emigró al fútbol europeo, para después regresar a México con Tigres. Ante los rumores de su salida, se apuntó a un posible regreso al equipo que lo vio nacer.

No es la primera vez que Salcedo causa controversia con sus acciones. Un ejemplo de ello es que, a finales de septiembre de este año, el defensor declaró que “no se acaba mi vida si no voy al mundial”, en relación a su ausencia en las convocatorias de Gerardo Tata Martido en la Selección Mexicana. Cabe recalcar que desde su participación en Copa Oro, el jugador no volvió a ser tomado en cuenta para el tricolor.

Su técnico, Miguel Herrera, ha hablado del carácter del jugador. Refiriéndose a él como un futbolista que suele enojarse por las circunstancias del partido. Una declaración que tuvo lugar cuando se le cuestionó el por qué sustituyó a Salcedo en el Clásico Regio ante Monterrey, “Estaba fuera de sí”, argumentó el Piojo Herrera.

Todo esto ha dejado claro que el futbolista no vive su mejor momento. Las fiestas que ha hecho, sus problemas en el equipo y ahora sus acciones en redes sociales demuestran la crisis que atraviesa el jugador mexicano.

