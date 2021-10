Cuál es la nueva fecha en que Brandon Moreno defenderá su título por primera vez en la UFC

Brandon Moreno festeja su victoria titular contra Deiveson Figueiredo en el UFC 263. (Foto: Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports)

La tercera pelea entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo no se realizará el 11 de diciembre de 2021, sino hasta el 22 de enero de 2022, confirmó la Ultimate Fighting Championship (UFC) a través de sus medios oficiales.

De este modo, la exposición inaugural del cetro de peso mosca del mexicano, que le arrebató al brasileño en el UFC 263 del 12 junio, pasará del último cartel estelar en 2021 de la empresa estadounidense a su primer magnoevento de 2022: el UFC 270. También en ese show, los monarcas titular e interino de peso completo, Francis Ngannou (16-3) y el invicto Cyril Gane (10-0), definirán al campeón indiscutido.

Originalmente, el duelo por el oro de las 125 libras habría de formar parte del UFC 269. Sin embargo, la compañía que preside Dana White suplió el fin de la trilogía con un choque de peso wélter entre Leon “Rocky” Edwards (19-3, 1 NC) y Jorge “Gamebred” Masvidal (35-15) , actuales tercero y sexto en la clasificación de las 170 libras.

Brandon Moreno finaliza a Deiveson Figueiredo en el UFC 263. (Foto: Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports)

En la misma función, la doble campeona Amanda Nunes (21-4) hará a un lado su presea de la división pluma con tal de defender su cinturón mundial de peso gallo femenino por sexta ocasión. The Lioness se medirá a “The Venezuelan Vixen” Julianna Peña (10-4), quinta del ranking de las 135 libras y ganadora de The Ultimate Fighter 18 en 2013.

Asimismo, Charles Oliveira (31-1, 1 NC) expondrá por primera vez el Campeonato Mundial Ligero que obtuvo cuando derrotó a Michael Chandler (22-6) en el UFC 262 de mayo. Do Bronx colisionará con Dustin Poirier (28-6, 1 NC), retador obligado que lidera el rumbo de las 155 libras y llega de un par de victorias consecutivas ante “The Notorius” Conor McGregor (22-6).

Información en desarrollo*

