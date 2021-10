El “Aztecazo”: la estrategia de Honduras para repetir la hazaña contra México

Honduras no ha ganado ningún duelo en la presente eliminatoria mundialista (Foto: José Valle/EFE)

México no es invencible ni todopoderoso en el Estadio Azteca, en su duelo más reciente contra Canadá, muchas de sus carencias fueron exhibidas. Ahora toca medirse contra Honduras, un club complicado y que ya conoce lo que es ganar en territorio mexicano. Apenas en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, el combinado hondureño vino a México a propinarle un doloroso 2 a 1 al “Gigante de Concacaf”.

Era un lejano 2013 cuando México se encaminaba, de la mano de José Manuel de la Torre a una justa mundialista más. El trayecto no lucía sencillo, incluso hubo diversas complicaciones para llegar, y este duelo fue una clara muestra de dicha irregularidad. El Tri comenzó ganando el enfrentamiento con gol tempranero de Oribe Peralta; no obstante, Jerry Bentgson y Carlo Costly revirtieron el marcador 2 a 1 y consumaron El Aztecazo.

En el interior del plantel catracho están preparados para lograr otro suceso histórico: “será un partido duro, pero sabemos que ya se ha ganado y se han sacado empates. En el grupo tenemos la mentalidad de sacar puntos sea como sea, estamos preparados (para otro Aztecazo). En el fútbol de ahora, cualquiera le puede ganar a quien sea. En el campo no pensamos quién es el gigante, o quién es el pequeño, lo que pensamos es salir y buscar puntos, salir y ganar, sin importar quien sea el rival”, afirmó el atacante, Alberth Elis, de cara al juego contra México en conferencia de prensa.

Canadá sacó un empate e incluso puso en predicamentos a la selección mexicana (Foto: José Méndez/EFE)

De igual modo, el estratega de la escuadra centroamericana, Fabián Coito, afirmó que salir del Estadio Azteca con un empate no sería un mal resultado: “En el papel es un buen resultado irnos con un punto del Estadio Azteca. Hablaría de la paridad, México no ha podido ganar con facilidad en casa por lo que esperamos que el partido de mañana no sea la excepción”, sentenció el seleccionador hondureño.

Todo el plantel está involucrado y deseoso de competir y ganar; tal es así que el preparador físico de Honduras, Sebastián Urrutia, realizó una compleja logística para preparar el enfrentamiento de este domingo.

“Viajaremos hacia Cuernavaca donde la altura no es significativa, ahí realizaremos un entrenamiento previo al partido, para el mero día (domingo) viajar al DF (hoy CDMX) que es corto el traslado, para almorzar y jugar. Estaremos a una hora de distancia, es buena ruta y bastante cómodo el traslado, así que no habrá ningún problema”, fueron las palabras de Urrutia para El diez de Honduras.

Con el empate contra Canadá México perdió el liderato de la clasificación (Foto: Twitter@NotaZacatecas)

A esto, se suma que para solucionar el tema de la altura de la Ciudad de México, los catrachos se entrenarían con cámaras hiperbáricas. Esto con el objetivo de mejorar la oxigenación (con estos instrumentos se puede respirar oxígeno puro) al aumentar la presión del aire para que así más oxigeno ingrese a los pulmones.

El peso de un recinto se amplia cuando el nivel futbolístico es dispar; no obstante, esta condición parece ser cada vez más borrosa. Con el paso del tiempo, los rivales que México ha enfrentado en Concacaf aumentan su nivel, y aunque los aztecas mantienen su papel de favoritos, por otras razones, esa etiqueta de “arrolladores” ya no les pertenece.

Después del empate contra Canadá, el liderato del octagonal rumbo a Qatar 2022 pasó a manos de Estados Unidos, quien acumula las mismas unidades pero con una mejor diferencia goleadora. Pero antes de pensar en recuperar la cima, los dirigidos por Gerardo Martino deberán preocuparse por ganar este domingo frente a Honduras.

