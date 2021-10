Por qué el Piojo Herrera sigue sin convencer en Tigres

La afición del conjunto regiomontano no se ha encontrado del todo contenta con su equipo que se perfilaba para ser uno de los clubes que pudieran encabezar la clasificación general del torneo Grita México 2021.

Al día de hoy, Tigres suma 17 puntos totales y se ubica en la quinta posición de la tabla general. Pero en reiteradas ocasiones, los aficionados de los universitarios se han expresado en contra de Miguel Herrera y piden el retorno de Ricardo Ferretti.

El técnico mexicano se ha convertido en tendencia en los últimos días luego de que el fin de semana empató a cero goles contra Necaxa, en casa. Los Hidrocálidos se mantienen en la posición 14 general del torneo y han presentado diferentes problemas en el desarrollo de su futbol.

Una semana antes, los auriazules perdieron el Clásico Regio a manos de Rayados y eso no gustó en nada a la afición felina, ya que existía una hegemonía de la UANL cuando el Tuca estaba al mando del grupo.

A través de las redes sociales, una gran cantidad de aficionados ha reprochado el trabajo de Herrera y el estratega ha declarado que la exigencia del equipo ha estado por debajo de lo requerido.

“La exigencia que tiene este equipo es estar hasta arriba, tenemos tres partidos en casa sin lograr la victoria y es obvio que la gente no está contenta, este equipo te exige y vamos a trabajar con la exigencia. No pediré ni que no nos exijan ni benevolencia, llegué a un equipo que tiene exigencia y eso queremos que nos sigan exigiendo porque el equipo tiene que responder a las expectativas de nuestro público y directiva”, indicó el estratega en rueda de prensa.