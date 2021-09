El boxeador al que Canelo Álvarez estaría a punto de dejar en el retiro (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

El próximo sábado 6 de noviembre, Saúl Álvarez se medirá contra Caleb Plant en el MGM Grand de Las Vegas, donde intentará convertirse en el primer campeón indiscutido de las 168 libras. Para conseguirlo tendrá batir nuevamente a un campeón invicto, por lo que la tarea no luce sencilla para el pugilista tapatío.

A semanas de que el Canelo se vuelva a subir al cuadrilátero en busca de un nuevo cinturón, los estragos de sus anteriores peleas se siguen presentando ante sus ojos, aunque en esta ocasión no de la mejor forma para un compañero de profesión.

Debido a uno de los últimos nocauts que provocó, el pugilista tapatío estaría muy cerca de dejar en el retiro a un colega, por lo que la noticia impactó de lleno la previa de su siguiente pelea y provocó nerviosismo en algunos de los aficionados, pues una vez más quedó demostrado el poder que Álvarez posee en sus brazos.

Saúl Álvarez provocó una triple fractura en el pómulo de su último contrincante (Foto: EFE/Ed Mulholland/Matchroom)

Se trata del pugilista británico, Billy Joe Saunders, quien saltó al cuadrilátero del AT&T Stadium el pasado 8 de mayo para defender su título supermedio de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) ante Canelo Álvarez; sin embargo, la pelea concluyó en el octavo round debido a una severa lesión en el rostro del oriundo de Hertfordshire.

Saunders sufrió una triple fractura en el pómulo izquierdo de su cara, por lo que tuvo que retirarse del combate y ser intervenido de urgencia para salvaguardar la integridad de su ojo, ya que contaba con la cuenca rota y con su salud en peligro.

Apenas un mes después de aquella operación, Billy Joe ofreció una entrevista para TalkSport, donde dio los primeros indicios de que estaría considerando poner fin a su carrera como boxeador con 32 años de edad, uno más de los que actualmente tiene Saúl Álvarez.

Así fue la cirugía a la que se sometió Billy Joe Saunders después del combate (Foto: Twitter / @BoxingWorldUk)

“Tuve una fractura en la cuenca del ojo y se fracturó en tres partes. Tengo algunas láminas. Ahora soy como Terminator. Tuvieron que llenarme el ojo de metal. Tan pronto como llegue a casa pasaré tiempo con mi familia y disfrutaré fuera de toda la actividad relacionada con el boxeo”, afirmó en junio Saunders, quien posee un récord de 30 victorias, 14 nocauts y una derrota.

Las palabras que pusieron en entredicho su futuro fueron claras aquel día: “es una lesión grave. Una lesión que nunca pensé que tendría, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el boxeo. Al final del día tengo 31 años. Si no quiero volver a trabajar, quisiera sentarme y relajarme. Puedo hacerlo (...) ya he invertido mucho tiempo en el boxeo y he pagado mis deudas. El deporte ha sido muy bueno conmigo (...) Así que tengo que sentarme y ver mis opciones”.

Ahora en septiembre de 2021, a un mes de que Canelo Álvarez vuelva a tener ganancias aproximadas a los USD 40 millones contra Plant, Billy Joe Saunders volvió a expresarse sobre su futuro como boxeador y dejó entrever que su regreso no está cerca y que podría ya estar disfrutando del retiro.

Billy Joe Saunders podría haber dicho adiós al boxeo tras perder contra Canelo Álvarez por un retiro provocado por triple fractura de pómulo (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

“No estoy realmente preocupado si vuelvo a boxear, en lo absoluto. Si nunca vuelvo a boxear, realmente no me molesta. Tengo buena gente a mi alrededor, he invertido bien mi dinero”, afirmó para IFL TV, antes de repetir por tercera ocasión que “no está preocupado por volver”.

Además dio a entender que solamente accedería regresar si se tratara de una revancha contra Saúl Álvarez, algo que está muy lejos de suceder en este momento, por lo que sus palabras se centraron en disfrutar de su salud y solo pensar en volver para entretener a sus fanáticos, ya no con el objetivo de pelear por un título mundial.

SEGUIR LEYENDO: