Lucas Passerini, del Cruz Azul, tiene problemas para naturalizarse chileno: “Eso ha quedado en pausa”

Fotografía de archivo del jugador de Cruz Azul, Lucas Passerini (d), durante un partido en el estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

El argentino Lucas Passerini, delantero del campeón Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este jueves que mantiene en pausa el trámite para nacionalizarse chileno y con ello aspirar a una convocatoria a la selección del país andino.

“Eso ha quedado en pausa. Dependía de que mi abuela tenga que viajar a Chile y ella hacerse los papeles para ser chilena, y después eso pasaba directamente a mi madre y a mí, pero por un problema de salud no ha podido viajar”, respondió en rueda de prensa a una pregunta de Efe.

El atacante de 27 años señaló que no ha vuelto a hablar con la Federación de Fútbol de Chile ya que primero deberá resolver la naturalización.

“Estaremos al pendiente, primero la salud de mi familia y mi abuela y luego veremos qué pasa”, añadió el antiguo jugador del Palestino chileno.

Lucas Passerini (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

El oriundo de Formosa valoró como fundamental la confianza que le ha brindado el peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, para vivir un momento positivo en el torneo Apertura 2021 en el que suma dos goles en ocho partidos.

“En la pretemporada tenía incertidumbre de si iba a continuar o no en Cruz Azul, por suerte tuve una buena pretemporada en los partidos amistosos que me ayudaron a que Juan se fije en mí y me dé una oportunidad. Estoy contento por eso y agradecido con él”, expresó.

En el Apertura, Passerini regresó a ‘La Máquina’ tras jugar la última temporada en el Necaxa y el San Luis, equipos en los que marcó tres goles y repartió tres asistencias en 26 partidos.

“Estoy para convertir, uno trabaja para eso, para responderle al equipo cuando hemos tenido bajas por selecciones”, comentó.

Lucas Passerini (Foto: Cuartoscuro)

El exfutbolista del Quilmes argentino ha sido una de las alternativas de Reynoso en la delantera cuando el uruguayo Jonathan Rodríguez, el ecuatoriano Bryan Angulo y el mexicano Santiago Giménez han acudido a concentraciones de sus selecciones nacionales.

“Lo que pretendía era regresar a esta institución, el último campeón, y sabía el rol que me tocaba cumplir. Sé la competencia que tengo con Jonathan, Santi y Angulo, pero trabajo en la semana para que las cosas se den. Hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades”, finalizó.

El Cruz Azul ocupa el sexto lugar de la clasificación del Apertura y este viernes visitará al Puebla.

SEGUIR LEYENDO: