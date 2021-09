Quién es Gabriel Torres, el panameño que fue dado de baja por los Pumas

Fotografía de archivo del exjugador de Pumas Gabriel Torres. EFE/Francisco Guasco

El delantero panameño Gabriel Torres, integrante de la selección de su país en la Copa Mundial de Rusia 2018, fue dado de baja por los Pumas UNAM del fútbol mexicano, con los que mostró un bajo rendimiento.

“El Club Universidad Nacional informa que dio por terminada la relación laboral con el jugador Gabriel Torres; agradecemos a Gabriel su esfuerzo y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, dijo este lunes un comunicado de la directiva del equipo, circulado a los medios.

Torres, de 32 años, llegó este año a jugar con los Pumas, uno de los conjuntos más emblemáticos del fútbol de México, pero solo acumuló 316 minutos en las primeras nueva jornadas del torneo Apertura, en las que no anotó ningún gol.

El atacante, originario de Ciudad Panamá, fue titular en ocho partidos, pero jamás pudo mostrar la calidad con la que se ha establecido en el equipo nacional de su país, con el que jugó la pasada Copa Oro.

(Foto: Twitter/@PumasMX)

Aunque han tenido más dificultades con su defensa, la segunda menos confiable del Apertura, los Pumas del entrenador argentino Andrés Lillini muestran apenas la decimotercera ofensiva del campeonato, con una docena de goles en nueve encuentros.

El equipo aparece en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas. Pese a estar en la parte baja de la tabla, Lillini apostará a entrar entre los 12 mejores de la clasificación, una meta posible de cumplir, para entrar a la reclasificación y buscar un lugar en los cuartos de finales.

El equipo empató el pasado sábado 2-2 con el Mazatlán, al perder una ventaja en los últimos instantes del partido.

En la décima jornada del campeonato, Pumas visitará el próximo sábado a los Tigres UANL, octavos de la tabla de posiciones.

(Foto: Twitter/@PumasMX)

Cabe recordar que José de Jesús Ramírez Ruvalcaba, mejor conocido como Chucho Ramírez, fue uno de los encargados de traer al panameño a la institución como refuerzo del club ya que en la vicepresidencia del equipo tuvo injerencia para ficharlo en el Guardianes 2021 del Liga MX.

En febrero de 2021 cuando fue presentado con el dorsal número 8 y compartió en conferencia de prensa que “defendería los colores de la institución” y daría lo mejor para el equipo. Recordó las exigencia de la afición y que fueron su principal motivación para migrar al conjunto de Ciudad Universitaria.

“Sabemos lo que exigen las aficiones grandes. No me gusta compararme con nadie, me gusta escribir mi propia historia y ojalá pueda estar a la altura de todos, que pueda marcar goles que ayuden al equipo a ganar puntos”, dijo en su presentación.

Por otra parte, la reacción de la afición fue positiva pues aplaudieron el primer cambio del conjunto universitario. De inmediato ya se habló del refuerzo que ocupará el cargo del panameño, se trata de Diogo de Olivera.

