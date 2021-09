Cuál sería la nueva estrategia de la FMF para contar con Raúl Jiménez en el Tricolor

Se espera que el delantero mexicano pueda estar en la Selección Mexicana(Foto:Carl Recine/Reuters)

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha tenido que batallar, en los últimos meses, con los equipos europeos en los que militan futbolistas mexicanos seleccionados por Gerardo Martino para el combinado Tricolor.

En la jornada de eliminatorias de la Concacaf, que se llevaron a cabo en el mes de septiembre, Raúl Jiménez se vio privado de participar con la Selección Mexicana debido a una negativa de los Wolverhampton por las distintas medidas de contingencia que se encuentran vigentes en el Reino Unido.

Ahora, la FMF envió una solicitud a los Wolves por motivos del préstamo de Raúl Jiménez para encarar la segunda jornada del Hexagonal de la Concacaf, que son las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, pues podrían recibir una posible negativa del equipo inglés.

La FMF ya envió un escrito en el que expresó a los Wolves la idea de que el Lobo Mexicano pueda asistir con el combinado nacional. No obstante, el tema parece no ver el fin entre ambas organizaciones. El equipo británico mantiene una postura firme y hasta el momento las cosas no parecen cambiar en torno a la participación de Raúl Jiménez con la Selección, de acuerdo con ESPN Digital.

El Lobo Mexicano no ha visto acción con la Selección desde antes de su lesión en noviembre del 2020 (Foto: Instagram/@raulalonsojimenez9)

Las próximas noticias se podrían presentar hasta la siguiente semana, aunque el panorama no parece favorable para que México salga de la lista roja del Reino Unido, como uno de los destinos prohibidos de viajes debido a la pandemia.

“Sinceramente no hay noticias. No las habría hecho durante al menos una semana, o más. Veremos si México sale de la lista roja, pero parece poco probable”, de acuerdo con las fuentes de ESPN Digital.

En dado caso de que el club inglés permitiera al mexicano representar al combinado nacional tendría que estar aislado durante un periodo de 10 días en un hotel, luego de su participación con México.

Durante el calendario de selecciones en septiembre, Yon de Luisa, presidente de la FMF, dio a conocer que recibió dos negativas para que el bombardero mexicano participará con la plantilla nacional.

Raúl Jiménez ha estado en constante participación con el cuadro inglés(Foto: Twitter-@WolvesEspanol)

Después de que la Premier League informó a la FMF que no cedería a Jiménez, el ente rector del balompié azteca se manifestó ante la Concacaf para solicitar su apoyo en la cesión del jugador.

Yon de Luisa reveló al periodista David Medrano que aún mantienen contemplado al Lobo Mexicano. “Raúl es un jugador convocado y estamos haciendo las gestiones, nosotros vía directa en la FIFA y siendo apoyados por la Concacaf. Sabemos que la Concacaf tendrá en las próximas horas una serie de conversaciones con la Premier League y esperemos que lleguen a algo positivo”, mencionó el presidente de la Federación en entrevista para TV Azteca.

Jiménez se mantiene en la contienda por un lugar junto con Henry Martín y Rogelio Funes Mori para ser el titular.

El mexicano jugó su último encuentro con México frente a Japón (Foto: MAURICE VAN STEEN/EFE/EPA)

No obstante, el caso de Jiménez no es el único que tiene que afrontar la FMF, pues en la fecha FIFA anterior también se presentaron las ausencias de algunos jugadores importantes de la Selección.

Los futbolistas que tuvieron que privarse de su participación fueron Héctor Herrera, Diego Lainez y Héctor Moreno por lesión, así como Johan Vázquez e Hirving Lozano por no mantenerse al cien por ciento.

