Así fue la emotiva despedida de la boxeadora Jeanette Zacarías en Aguascalientes

Jeanette Zacarías recibió el último adiós en Aguascalientes (Foto: Twitter-Mauricio Sulaiman)

Sin duda alguna, el fallecimiento de la pugilista Jeanette Zacarías de 18 años de edad, conmocionó al mundo del deporte. Luego de sufrir un fuerte golpe que la dejó noqueda y posteriormente en coma, la joven atleta no logró ganar la batalla y perdió la vida el pasado 2 de septiembre.

Jeanette fue noqueada por Marie Pier Houle el sábado 28 de agosto en el evento GYM Gala Boxing en Montreal, Canadá. Se mantuvo hospitalizada varios días y los médicos prefirieron reservarse su diagnóstico pero finalmente la fatal noticia salió a la luz.

Por ello, este sábado se dieron cita familiares, amigos y seres queridos de la boxeadora para darle el último adiós en su ciudad natal, Aguascalientes. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo también asistió a la ceremonia.

Asimismo, viajó desde Canadá Yvon Michel, director general de Gym Inc. y promotor de la pelea en la que participó Zacarías y donde fue noqueada por Marie Pier con un golpe polémico que finalmente desmayó a la mexicana.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo viajó a Aguascalientes (Foto: Twitter- Mauricio Sulaiman)

Cabe recordar, que el padre de Jeanette culpó a los jueces por no haber parado la pelea a tiempo: “Hay algo que no me gustó en cuestión del referee, del tiempo, el tono de la campana. Para mí ese golpe ya estaba fuera de tiempo, lamentablemente ese golpe fue el que la llevó a la convulsión”, dijo.

La brutalidad con la que fue golpeada en el ring de Montreal molestó a los fanáticos del deporte, pues manifestaron en redes sociales que la mexicana no estaba preparada para enfrentar a boxeadoras extranjeras, por lo que desde el inicio del combate se le puso en riesgo.

En cuanto el referí vio la condición en la que se encontraba Jeanette, decidió detener la pelea al cuarto asalto y darle la victoria a la oponente por nocaut técnico. Mientras Marie Pier festejaba su victoria, la esquina de la mexicana notó la condición en la que estaba y poco antes de notar la gravedad de su condición se empezó a convulsionar arriba del ring.

Jeanette inició su carrera en el boxeo profesional el 27 de enero de 2018, emprendió en el peso wélter. Aunque su trayectoria creció rápidamente, no pudo competir por algún campeonato internacional. Además, tuvo un largo periodo de inactividad a causa de la pandemia por COVID-19. Sus dos últimas peleas del año las perdió por nocaut.

La mexicana llegó a Canadá con la ilusión de convertirse en una gran boxeadora, pero las irregularidades de su disciplina truncaron sus sueños sobre el ring. Zacarías recibiría 1800 dólares canadienses, lo que equivale a unos USD 1430 por ese combate, de acuerdo con medios canadienses. La pelea en Montreal era su primer compromiso fuera de México.

Jeanette Zacarías Zapata falleció a los 18 años de edad (Foto: Facebook@chavaglzphotojournalist)

Su caso lo envuelven una serie de irregularidades y procedimientos turbulentos, su madre explicó entrevista que nunca aprobó el combate: “No estaba de acuerdo con su decisión de pelear”, reiteró Irene Zapata.

“Creo que la contrincante no tenía el peso que se requería. Su físico se miraba mayor. Le pregunté a mi hija quién había certificado que cumpliera con el peso, pero me dijo que todo estaba bien. Le dije que si en algún momento sentía que no podía, que se dejara caer o que parara la pelea. Sé que ella lo dio todo”, confesó la madre.

