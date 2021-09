León vs Pumas: cuándo y dónde ver la semifinal de la Leagues Cup

El León FC se verá las caras ante los Pumas de la UNAM en la semifinal de la Leagues Cup 2021-22 (Futbol: REUTERS/Omar Martinez)

La segunda semifinal de la Leagues Cup tendrá como invitados a los Esmeraldas de León, que se verán las caras ante los Pumas de la Universidad. El cotejo se realizará a las 22:00 horas en estadio neutral, el BBVA Compass Stadium de Texas, Estados Unidos y será transmitido por TUDN.

En el primer partido que dio un pase a la final, el Seattle Sounders se impuso ante el Santos Laguna por marcador de 1-0, el único tanto lo realizó Raúl Ruidíaz a falta de dos minutos del final.

El encuentro de felinos será este miércoles 15 de septiembre. Se podrá sintonizar a través de la señal de TUDN, dueña de los derechos deportivos del campeonato internacional. Por lo que aficionados sin el paquete de la televisión de paga no podrán acceder al encuentro.

Los Pumas de la UNAM marchan en la posición diecisiete de la Liga MX en el A2021 (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

La Leagues Cup inició con los clubes mexicanos León, Santos, Tigres y Pumas. Mientras que las escuadras estadounidenses eran Kansas City, New York City, Seattle Sounders y Orlando City. De esa manera ahora solo sobreviven tres, pues Seattle ganó su pase a la final.

De ese modo, el torneo entre equipos de países vecinos tendrá que ir a la Liga MX o MLS. Los universitarios en el partido de los cuartos de final dejaron atrás al New York City, mientras que los Panzas verdes se impusieron a Kansas City.

El director técnico de los auriazules, Andrés Lillini, dejó en claro que la Leagues Cup no es una válvula de salida. En caso de pasar a la final y ganarla no cambiaría nada, pues el principal objetivo es el torneo local, así como acceder a la liguilla “Por supuesto que no salva. Ni es nada comparable: tenemos un objetivo en la Liga MX que tenemos que cumplir, que es entrar a la Liguilla”, aclaró el estratega argentino.

Se espera que los Pumas puedan salir de la racha negativa, pues el puesto de Lillini se mantiene en un hilo luego del paso de su equipo y los malos resultados.

León accedió a la semifinal luego de ganarle al Kansas City (Foto: Reuters: Jasen Vinlove)

Los del Pedregal tendrán aparentemente bajas para jugar los noventa minutos, pues cuatro jugadores están en duda por lesión. Los futbolistas son Alfredo Talavera, Cristian Battocchio, Emanuel Montejano y Leonel López.

Por parte del León, Omar Fernández atacante del equipo, aseguró que él y sus compañeros se encuentran motivados para jugar el partido “Estamos motivados e ilusionados por enfrentar esta semifinal internacional. Es importante para catapultar al equipo en lo alto”, afirmó el extremo izquierdo.

Asimismo, Ariel Holan, timonel de La Fiera aseveró que este tipo de partidos son importantes para ganar en confianza “Los partidos como éste son muy importantes, tenemos que disfrutarlos y tratar de conseguir lo que estamos buscando, que es acceder a la final y ganarla”, dijo el estratega.

Andrés Lillini, técnico de Pumas, dijo que el equipo está enfocado en la Liga MX, más que la Leagues Cup (Foto: Reuters/ Vincent Carchietta)

La final de la Leagues Cup se jugará el 22 de septiembre a las 21:00 horas, el primer invitado es el equipo de Seattle, que espera rival el cual se definirá el día de hoy.

En la Liga MX los clubes atraviesan por un panorama totalmente diferente. Pumas apenas ha sumado seis puntos en ocho partidos; ha ganado uno, empatado tres y perdido cuatro encuentros. Por otra parte, León ha sumado 15 unidades, donde ha conseguido el triunfo en cuatro partidos, empatado tres y solamente caído en uno. El club de la capital se mantiene en la decimoséptima posición y los de Guanajuato en el tercer sitio general.

SEGUIR LEYENDO: