La peculiar comparación de Diego Reyes del Tigres vs Monterrey con un clásico europeo

Diego Reyes jugó durante seis años en el balompié europeo. Con Tigres, lleva dos. (Foto: Mohammed Dabbous/Reuters)

Una nueva edición del Clásico Regio asoma en la jornada 9 de la Liga MX. La pasión que caracteriza a este encuentro se ha comenzado a sentir con fuerza durante la semana. Diego Reyes, defensa de los Tigres, añadió una dosis de pimienta al enfrentamiento. Para el experimentado jugador, la rivalidad entre los felinos y Rayados es equiparable a la que viven el Barcelona y el Espanyol.

En esa línea, el zaguero resaltó la magnitud e impacto que tienen ambos partidos. “Yo lo veo con la misma pasión que el Espanyol ante Barcelona que me tocó disputar en España. Dos equipos de la misma ciudad. En ese aspecto los veo iguales, a la misma altura”, declaró en conferencia de prensa Reyes, que jugó durante un año en la capital de Cataluña.

En términos de intensidad, de acuerdo con Reyes, son dos cotejos sumamente particulares. “Cada uno tiene su propia pasión, pero sí puedo decir que cada uno se vive de la misma manera. Siempre he dicho que los clásicos no se juegan, se ganan. Y este no es diferente, por eso vamos a salir a ganarlo”.

Reyes ha peleado para hacerse de un lugar en Tigres. (Foto: Abbas Ali/EFE)

El encuentro será parejo, considera Reyes, quien no se como claro favorito a su equipo a pesar de los dos puntos de ventaja con los que llegará a la cita del día domingo.

“En los clásicos no hay favoritos, son juegos que se viven con el alma, gana el que comete menos errores y el que salga con más determinación”.

Durante seis años, Diego Reyes jugó en el balompié europeo. Su llegada al Porto parecía una oportunidad inmejorable para su consolidación y posterior venta a una liga de mayor nombre. Sin embargo, desde el principio las cosas fueron más complicadas de lo pronosticado. En sus primeras dos campañas con los Dragones no pudo hacerse de un lugar dentro del equipo.

Reyes formó parte de la legión azteca en el Porto. (Foto: Twitter/@lopezdoriga/@jcdiazmurrieta/@FCPorto)

La falta de oportunidades afectó de manera directa su nivel de juego; por ello, la directiva del club lusitano decidió cederlo a la Real Sociedad, club en el que gozó de mayor protagonismo dentro del campo y en el que se encontró con su compatriota Carlos Vela. A pesar de su buen rendimiento, el cuadro vasco no pudo comprarlo y el Porto decidió prestarlo de nuevo a otro equipo ibérico. Fue ahí cuando Reyes llegó a Barcelona para enrolarse en las filas del Espanyol.

El zaguero jugó un total de 35 partidos en su único año con Los Periquitos. Su desempeño convenció a la directiva, pero las pretensiones económicas del Porto de nuevo impidieron una compra definitiva. A partir de su regreso, los minutos escasearon todavía más que en la primer etapa. Luego, partió al Fenerbace de Turquía y puso fin a su etapa europea en el Leganés. Desde su regreso a Tigres, no ha sido convocado a la Selección Mexicana de manera regular.

De a poco, Miguel Herrera ha ganado confianza al frente de Tigres. (Foto: Jennifer Buchanan/USA TODAY Sports)

La edición 126 del Clásico Regio se disputará el próximo domingo 19 de septiembre, en el Estadio BBVA a las 19:06 horas. Los equipos llegan en momentos diferentes, pero muy cercanos en la tabla general. Tigres ha superado un arranque de torneo titubeante con Miguel Herrera, y actualmente se sitúa en el puesto cuatro de la clasificación con tres puntos.

Por su parte, Rayados cuenta con 11 unidades que le ubican en el séptimo lugar. En caso de ganar, rebasarían a su archirrival en la tabla general. Javier Aguirre ha comenzado a recibir crecientes cuestionamientos de la afición rayada que sólo podrán amainar con una victoria en el magno cotejo. Hay cuentas pendientes en Nuevo León. El partido que nadie quiere perder está, según voces como la de Diego Reyes, a un nivel pasional de clase mundial.

