Cuáles serían los requisitos sanitarios para asistir al GP de México de la Fórmula 1

La afición mexicana espera volver a disfrutar de la F1 (Foto: Cuartoscuro)

Los organizadores del evento generado por la Fórmula Uno serán los encargados de definir cuáles serán las medidas sanitarias que se tomarán en cuenta para que los espectadores se puedan hacer presentes en el magno evento que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez entre el 5 y 7 de noviembre.

Los encargados de la organización definirán si el comprobante de vacunación o prueba PCR negativa serán requisitos para que el público aficionado a la alta velocidad se den cita en el Autódromo para ver el Gran Premio de México.

“Así como en ciertos eventos u oficinas se pide a la gente que esté vacunada o tenga prueba PCR para asistir, en la Fórmula Uno u otros eventos masivos de carácter deportivo, los organizadores juegan un rol fundamental, que es potencializar a cada uno de los eventos en todos los escenarios, buscar la forma de cómo hacerlos más seguros, siempre cumpliendo con el piso básico de medidas sanitarias, pero ellos diciendo los elementos adicionales que van a implementar”, expuso Eduardo Clark para ESPN Digital, quién es el director del Gobierno Digital de la Ciudad de México.

Al día de hoy, las autoridades de la Ciudad de México no han contemplado las pruebas PCR negativas o los comprobantes de vacunación como un requisito en los eventos deportivos masivos que se han ido desarrollando poco a poco dentro de la entidad.

El GP de México ha demostrado ser uno de los mejores en el mundo (Foto:Marco Ugarte/Pool via REUTERS)

“Como autoridad no lo tenemos contemplado como un requisito y no hemos hecho nada en la pandemia que involucra una obligación. Evidentemente me gustaría que el mayor número de personas, a la hora que van a un evento como estos, vaya vacunado, pero si tuvo ciertos síntomas evite ir, pero nosotros vamos a poner lineamientos básicos y esto va a depender de cada uno de estos eventos poner controles más estrictos”, así los explicó Eduardo Clark.

El director del Gobierno Digital de la Ciudad de México habló acerca de la posibilidad de contar con el 100 por ciento del aforo en las gradas durante los días en que se lleve a cabo el evento, Clark destacó que aún no se encuentran en la disposición de adelantar posibles escenarios y por el momento solo trabajarán “sobre supuestos”, a la espera de que la situación sobre el número de contagios por COVID-19 se mantenga a la baja y positiva para los residentes de la CDMX.

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una capacidad total para 110,000 personas. La información de la posible apertura del establecimiento se dio a conocer después de que se autorizó que los eventos deportivos que se llevarán a cabo en la CDMX podrán contar con tres cuartas partes de su capacidad, de acuerdo con información de ESPN.

“No sabemos lo que en dos semanas adelante pueda pasar, todos creemos que con la vacunación el número de contagios va a bajar y vamos a planear bajo el supuesto de que vamos a poder abrir, con el aforo máximo posible de personas, vamos a ir viendo las previsiones, cómo cambian de un día para otro. Esto lo saben muy bien los organizadores y están atentos”, destacó Clark.

El Autódromo mexicano es uno de los escenarios más atractivos de la F1 (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

La posibilidad de que el aforo pudiera ser al máximo durante el evento de la F1 se dio debido a que el pasado 6 de septiembre, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se puede leer, de acuerdo con los eventos masivos y los deportivos: “podrán operar con un aforo máximo del 75 por ciento conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento”, una vez que el semáforo epidemiológico de la entidad pasó a color amarillo.

